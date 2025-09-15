41 BPJS Empleo Compañías superiores llamadas por el Ministerio de Manpower

Yakarta, Viva – El Ministerio de Manpower (Kemnaker) convocó a 41 empresas en Java Occidental que no cumplieron con sus obligaciones en el Programa de Empleo BPJS. Este paso es un seguimiento de los resultados de la inspección de 95 empresas realizadas en marzo de 2025.

El Director del Examen de Normas del Ministerio de Manpower del Ministerio de Manpower, Rinaldi Umar, explicó que en supervisión encontró varias violaciones, que van desde no registrar trabajadores, informar salarios más bajos que la realidad, hasta los atrasos.



Kemnaker llama a 41 dependientes de empleo de BPJS

La convocatoria de las 41 compañías se llevó a cabo del 25 al 29 de agosto de 2025. Rinaldi afirmó que anteriormente la compañía había recibido un memorando de advertencia, pero algunos aún no cumplían.

«Aunque hay varias compañías que han seguido el memorando de advertencias al pagar atrasos de Rp. 25 mil millones, el monto aún está lejos de las obligaciones que deben cumplirse. Por lo tanto, alentamos a la compañía a llevar a cabo seriamente obligaciones de acuerdo con las disposiciones», dijo Rinaldi, lunes (9/15).

Agregó que el Ministerio de Manpower continuará fortaleciendo la supervisión en varias regiones. Según él, este paso no es simplemente una cuestión de acción, sino también crear conciencia de que el cumplimiento de la seguridad social es una forma de responsabilidad de la empresa para sus trabajadores.

Por separado, el Director Gerente de Empleo de BPJS, Pramudya Iriawan Buntoro, dio la bienvenida al paso del Kemnaker para aumentar el cumplimiento. Afirmó que el esfuerzo no pudo ser realizado por los propios BPJ, pero requiere colaboración, uno de los cuales es a través del Programa de Supervisión Integrado (Waspadu).

A partir de agosto de 2025, el programa Waspadu se ha implementado en 166 empresas en ocho provincias, incluida la Java Occidental.

«El objetivo es simple, que es garantizar que los derechos de los trabajadores estén realmente protegidos», dijo Pramudya.

También enfatizó, la protección social no solo se aplica a los trabajadores locales, sino también a los trabajadores extranjeros (TKA). «Cada trabajador tiene derecho a la protección social, sin excepción», dijo nuevamente. (ENTRE)