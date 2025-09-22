400 celebridades se unen con ACLU para protestar por la suspensión Kimmel de Disney

Tom Hanks, Jennifer Aniston, Meryl Streep, Jamie Lee Curtis, Jason Bateman y Martin Short se encuentran entre los miembros de la comunidad de Hollywood que han firmado una carta abierta con la Unión Americana de Libertades Civiles que protestan La decisión de Disney de hacer el show de anfitrión de Jimmy Kimmel a altas horas de la noche fuera de su cobertizo y advertencia de sus ramificaciones sobre el derecho de los estadounidenses a hablar libremente.

La carta dice que los esfuerzos para presionar a los artistas, periodistas y otros con represalia por su discurso «ataca al corazón de lo que significa vivir en un país libre» y se cierra llamando a todos los estadounidenses a defender el derecho a hablar libremente.

«Ahora nos encontramos en una era moderna de McCarthy, enfrentando exactamente el tipo de censura gubernamental de mano dura nuestra constitución prohíbe. «Sin embargo, debemos recordar que el senador McCarthy fue en última instancia deshonrado y neutralizado una vez que los estadounidenses se movilizaron y nos enfrentaron a él. Debemos hacer lo mismo hoy porque, juntas, nuestras voces son más fuertes y, juntas, lucharemos para ser escuchados».

La lista de firmantes también incluye a Ariana Debose, Jane Fonda, Maggie Gyllenhaal, Regina King, Julia Louis-Dreyfus, Diego Luna, Lin-Manuel Miranda y Natalie Portman, entre otros.

Disney dijo la semana pasada Disney’s abecedario que OT tomaría KimmelEl popular programa nocturno de su calendario «indefinidamente» después de uno de los mayores propietarios de las estaciones de televisión en los Estados Unidos, Nexstar Medios, dijo que tenía la intención de evitar las transmisiones del programa siguientes comentarios que hizo el anfitrión sobre el asesinato de activista conservador Charlie Kirk. Nexstar dijo el miércoles que se «opone fuertemente» a los comentarios de Kimmel, realizados durante la transmisión del lunes pasado de su programa. Sinclair, otro propietario de la estación grande, ha dicho que también tiene la intención de mantener el programa de Kimmel fuera de sus estaciones.