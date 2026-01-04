Jacarta – Al menos 40 personas, entre militares y civiles, murieron en el ataque. COMO contra Venezuela el sábado 3 de enero de 2025, informó el New York Times citando a altos funcionarios venezolanos.

Anteriormente, diputado presidente de venezuela Delcy Rodríguez afirmó que el ataque estadounidense a su país había matado a funcionarios, militares y civiles.

El presidente estadounidense Donald Triunfo El sábado anunció que Estados Unidos había lanzado un gran ataque contra Venezuela y el presidente venezolano Nicolás. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron arrestados y sacados del país en avión.

Los medios locales informaron sobre varias explosiones en Caracas y afirmaron que la operación fue llevada a cabo por miembros de la unidad de élite Delta Force.



Presidente de Venezuela Nicolás Maduro

Las autoridades venezolanas dijeron que desconocían el paradero de Maduro y pidieron a Estados Unidos que proporcionara pruebas de que todavía estaba vivo. Más tarde, Trump publicó una foto que, según afirmó, mostraba a Maduro en un barco estadounidense.

Varios miembros del Congreso estadounidense calificaron la operación como ilegal, mientras que el gobierno afirmó que Maduro enfrentaría un juicio.

En respuesta a la situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela anunció planes para apelar a las organizaciones internacionales contra las acciones de Washington e instó al Consejo de Seguridad de la ONU a celebrar una reunión de emergencia para discutir el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Mientras tanto, la Cancillería rusa expresó su solidaridad con el pueblo venezolano. Moscú dijo que estaba profundamente preocupado por los informes de que Maduro y su esposa habían sido obligados a abandonar el país como parte de la agresión estadounidense.

Además, Moscú pidió la liberación de Maduro y su esposa y la prevención de una mayor escalada de la situación en torno a Venezuela. (Hormiga)