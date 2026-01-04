40 años no es un límite, Cristiano Ronaldo persigue un objetivo de 1.000 goles antes de retirarse

VIVA – cristian ronaldo Reitera que la edad es sólo un número. En medio de una carrera que abarca dos décadas y se acerca a los 40 años, la superestrella portuguesa todavía tiene una gran ambición que quiere cumplir antes de colgar las botas: alcanzar los 1.000 goles a lo largo de su carrera profesional.

Ronaldo volvió a expresar esta ambición después de marcar el gol número 956 de su carrera mientras llevaba Al-Nassr ganó con un aplastante 3-0 al Al Okhdood en la continuación Liga de Arabia Sauditael fin de semana pasado. Este gol no sólo fue el de la victoria, sino también un símbolo de que el fuego competitivo de la estrella no se había apagado.

Ronaldo admite que mantener el rendimiento al más alto nivel no es fácil, pero su motivación y amor por el fútbol siguen siendo el principal combustible en cada paso.

«Es difícil seguir jugando, pero sigo motivado. Mi pasión sigue siendo alta y quiero continuar», dijo Ronaldo citado por ESPN.

El jugador, que ha jugado en varios clubes europeos de élite, destacó que la ubicación del juego no es el factor principal para mantener su entusiasmo en el campo verde.

«No importa dónde juegue, si en Oriente Medio o en Europa. Siempre me ha gustado el fútbol y quiero seguir jugando», continuó.

Ronaldo hizo esta afirmación tras ser nombrado Mejor Jugador de Oriente Medio en los Globe Soccer Awards celebrados en Dubai. Este premio subraya aún más que la influencia y la calidad de Ronaldo siguen siendo reconocidas a nivel internacional, aunque ya no juegue en competiciones europeas.

El capitán de la selección portuguesa ha afirmado abiertamente que sus objetivos personales no han cambiado en los últimos años. Además de perseguir títulos con el club y la selección, 1.000 goles es un logro que quiere alcanzar antes de decidir retirarse.

«Ya sabes cuál es mi objetivo. Quiero ganar trofeos y alcanzar esa cifra de 1.000 goles. Definitivamente lo conseguiré si no me lesiono», dijo Ronaldo.

El gol contra Al Okhdood también contribuyó al impresionante historial de Ronaldo a lo largo de este año calendario. Ya suma 40 goles, logro que logra por tercera vez consecutiva y el decimocuarto en su carrera profesional.