4 toneladas de arroz barato agotado en un instante invadido por los residentes de East Yakarta, Policía: no se use mal usado

Yakarta, Viva – cientos habitante Invadió el programa de movimiento de comida barata en poder de la Policía Nacional de la República de Indonesia en Jatinegara Kaum Rusun, Pulogadung, East YakartaMiércoles 13 de agosto de 2025.

Leer también: El legislador Rizki Faisal propone la Comisión III posee RDP discutiendo la gravedad del manejo de casos en la oficina del fiscal hasta el KPK



En poco tiempo, 4 toneladas arroz que se proporciona de inmediato agotado. Este programa fue iniciado por Asistente Logistics (ASLOG) Polri En colaboración con la Policía del Metro East Yakarta, presentando arroz de calidad para RP. 11,000 por kilogramo o RP55,000 por 5 kilogramos.

Desde la mañana, las colas de los residentes tienen serpientes en la ubicación. El jefe de policía del metro de East Jakarta, el comisionado de policía Alfian Nurrizal, dijo que esta actividad era evidencia clara de que la policía nacional estaba presente no solo para mantener la seguridad, sino que también ayudó a aliviar la carga económica de la comunidad.

Leer también: Bienvenido el 80 aniversario de la República de Indonesia, Polantas en toda Indonesia compartió 214 mil banderas y 10 mil rosas



«La Policía Nacional no solo está presente cuando hay una perturbación de seguridad, sino también presente para ayudar a la comunidad a satisfacer sus necesidades. Este movimiento de comida barata es una forma de nuestra preocupación y servicio a las personas», dijo.

Alfian hizo un llamamiento a la comunidad para que aproveche esta actividad sabiamente, no para acumular o revender el arroz barato para obtener ganancias personales. La Policía Nacional espera que a través de programas como este, las relaciones armoniosas con la comunidad sean más de cerca.

Leer también: El ambiente de la mezquita en cilandak de repente tenso, un hombre fue encontrado sin vida en el baño



La preocupación no es solo un eslogan, sino que se realiza en una acción real que toca directamente la vida de los ciudadanos.

«Le pedimos a la comunidad que sea sabia y honesta al abordar este programa. Este arroz barato se proporciona para ayudar a los residentes que realmente necesitan. No use mal ni aproveche la oportunidad. Mantengamos el espíritu de compartir y cuidar para que los beneficios se puedan sentir uniformemente», dijo.