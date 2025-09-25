¡4 Tallado histórico de los pilotos de la Fuerza Aérea, solo volador con Rafale Fighter Jet en Francia!

Yakarta, Viva – Cuatro Aviation Aviation de la Fuerza Aérea (AU) TNI registró oficialmente una nueva historia después de hacer vuelos en solitario con éxito utilizando avión de combate Sofisticada Rafale.

Este éxito se logró en Escadron de Transformation Rafale (ETR) 3/4 Aquitania, Base Aerienne 113, Saint-Dizier, Francia, en una serie de programas Pilot Training Batch 1.

Citando informes oficiales Soy En Instagram, los pilotos involucrados en este logro son:

Teniente Coronel Pnb Ginggi Nobel

Mayor PNB Eri Nasrul Mahlidar

Mayor PNB Arie Prasetyo

Alcalde PNB Yusuf Atmaraga

«Todos ellos tuvieron éxito en llevar a cabo vuelos en solitario en etapas hasta el 19 de septiembre de 2025», dijo la narrativa cargada, citada por Viva el viernes 26 de septiembre de 2025.

El éxito de los cuatro pilotos se convirtió en un hito importante en la preparación de la Fuerza Aérea para operar Avión de combate de Rafale. Esto también confirma la preparación del personal para dominar la nueva tecnología antes de que la flota de Rafale fortalezca oficialmente la defensa aérea de Indonesia.

Además del éxito de la capacitación en Francia, la Fuerza Aérea también está finalizando la infraestructura de apoyo en el país. La construcción de la instalación especial de Rafale en Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, continúa funcionando, incluida la construcción de colgantes, áreas de mantenimiento, al centro de capacitación (centro de entrenamiento).

Especificaciones cortas para los aviones de combate Rafalae

No solo se espera que la presencia de Rafale aumente las capacidades del combate de la Fuerza Aérea, sino que también fortalezca el sistema general de defensa aérea nacional.

Con la última tecnología que tiene Rafale y la preparación del personal capacitado, se considera que Indonesia está cada vez más lista para enfrentar los desafíos de la seguridad aérea en el futuro.

Para obtener información, Rafale es un avión de combate de 4.5 generaciones con la capacidad de Omnirole, lo que significa que una aeronave también puede ejecutar varias misiones: ataques aéreos, vigilancia, apoyo de la tierra, ataques de larga distancia.

Las siguientes especificaciones según Dassault Aviation:

Longitud 15.30 metros, ancho de ala 10.90 metros, altura 5.30 metros

El peso es de aproximadamente 10 toneladas con una carga máxima de 24.5 toneladas

Snecma M88 Double Motor, cada uno capaz de producir 75 kN empuje con Afterburner

Velocidad máxima de Mach 1.8 o alrededor de 1.900 km/hora

Radio de combate alrededor de 1.850 km y el rango de ferry hasta 3,700 km con tanques adicionales

Puede transportar cargas externas de hasta 9.5 toneladas, incluidos misiles aire-aire, bombas inteligentes, misiles exocet anti-Capal, a misiles de crucero de sombras de lata/tormenta de larga distancia

Equipado con radar AESA RBE2, sistema de guerra electrónica electrónica y sensores infrarrojos de OSF para aumentar la conciencia situacional del piloto