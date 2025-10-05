4 rondas espectaculares en el concierto de Mariah Carey, describe un viaje profesional

Sentul, Viva – Mariah Carey Entretenimiento exitoso de Lamblingy en Indonesia pasando concierto Mariah Carey – La celebración de Mimi el sábado 4 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones Internacionales Sentul (SICC).

Leer también: Mariah Carey con éxito Obati Rindu Fans indonesios en su voz aguda



Promocionado por Color Asia Live, este espectáculo estándar internacional fue empaquetado en cuatro impresionantes rondas que confirmaron el patrimonio vocal y el catálogo icónico de éxitos Mariah Carey en su carrera musical. Desplácese para conocer la emoción, ¡vamos!

Como inauguración, el supergrupo de Boyzlife, Keith Duffy (Boyzone) y Brian McFadden (ex Westlife) aparecieron en 19.30 WIB, trayendo la nostalgia de la era de las dos bandas de niños más grandes a través de Boyzone y Westlife.

Leer también: Entonces, la apertura del concierto de Mariah Carey, la aparición de Brian McFadden hizo un pangling



A los 20.30 Wib, Mariah Carey subió al escenario y entregó una noche llena de emociones, energía y esplendor de la impresionante escenario.

Leer también: Concierto de esta noche, Mariah Carey fue bienvenido



Historia 4 Concierto redondo impresionante La celebración de Mimi

La celebración del concierto de Mimi fue empaquetada en cuatro rondas que contaban el viaje profesional de Mariah Carey: la ronda 1 abrió con un breve video de los carretes de apertura del primer álbum al último álbum, luego Mariah Carey actuó con la canción «Type Dangerous», «Emotions», «Touch My Body», «Can’t Go» el comienzo que combina a Adrenaline, Nostalgia y técnicas vocales para las Marías.

La ronda 2 presenta una serie de baladas icónicas y himnos «héroe», «sin ti», «fantasía», mashup «miel/rompecorazones», «esa chica», «my todo» y «siempre mi bebé», crearon los momentos de Masif sing-algas y la intimidad emocional.

Al entrar en la Ronda 3, Tempo fue levantado nuevamente con una paleta sónica más contemporánea: «Beautiful», «Play This Song», «Sugar Sweet», «Sé lo que quieres», «Di algo», «Your Girl» y «Shake It Off», acompañado de una coreografía energética y juegos de lámparas dinámicas.

Luego, en la cuarta ronda con una fila de impresionante clímax con «obsesionado», «Es así», «No olvides de nosotros», «We Bogether juntos», cerró con la canción «Fly Like A Bird» como un cierre espiritual que confirma la majestad vocal de cinco octavas y el legado de las canciones de Abadi Mariah Carey y la herencia de las canciones de Abadi Mariah Carey.

El espectáculo anoche presentó el rango vocal de las cinco octavas de Mariah, baladas llenas de emociones y números enérgicos respaldados por una iluminación dramática y visuales espectaculares de escenarios. Los bailarines masculinos parecían enérgicos para enriquecer la coreografía, mientras que la sesión de narración íntima presenta las historias personales detrás de las canciones favoritas de Mariah Carey, creando una adhesión especial entre la legendaria diva y los amantes de la música en Indonesia.