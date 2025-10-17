4 policías de Medan investigados por Propam tras el arresto injusto del presidente de NasDem de Sumatra del Norte

Mientras, VIVA – La División interrogó a cuatro miembros del personal de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Medan (Satreskrim). Propam Policía Regional de Sumatra del Norte, tras el incidente captura equivocada lo que le sucedió al presidente del partido NasDem DPD de Sumatra del Norte, iskandar ST a bordo de un avión de Garuda Indonesia en el aeropuerto de Kualanamu, Deli Serdang Regency.

«En este momento estamos procesando a nuestros 4 integrantes. Actualmente, están en proceso de examen en el Sector Propam. Policía de Sumatra del Norte«, dijo el jefe de la división de relaciones públicas de la policía de Sumatra del Norte, el comisionado de policía Ferry Walintukan en la jefatura de policía de Sumatra del Norte, según lo informado por VIVA Mientras, viernes, 17 de octubre de 2025

Ferry reveló que Propam interrogó a 4 miembros del personal de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Medan por

investigar si hubo o no alguna negligencia o error en los procedimientos del afiliado, que derivaron en acciones desagradables para la comunidad.

«Todos los investigadores asistentes (investigados por propam) de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Medan en el momento del incidente estaban en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Medan. La carta de asignación fue firmada por el Jefe de la Unidad de Investigación Criminal», dijo Ferry.

Presidente del DPW NasDem de Sumatra del Norte, Iskandar ST (centro).

Ferry enfatizó que si hay indicios de errores de procedimiento en el incidente, la Policía Regional de Sumatra del Norte procesará a 4 miembros de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Medan, de acuerdo con los procedimientos existentes.

En aquella ocasión, Ferry añadió que Jefe de policía de MedanEl comisario de policía, Jean Calvijn Simanjuntak, se ha comunicado directamente con Iskandar ST. «El jefe de policía de Medan ya llamó por teléfono al interesado (Iskandar ST)», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Sumatra del Norte.

Ferry dijo que el incidente ocurrió en el aeropuerto de Kualanamu, el miércoles 15 de octubre de 2025 por la noche, alrededor de las 19.25 WIB. Este incidente comenzó con la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Medan investigando y desarrollando casos de estafa y juegos de azar en línea.

La policía se disculpa y niega el arresto

Según él, la clave del éxito a la hora de revelar casos de estafas y juegos de azar online reside en la rapidez. Así que esa noche había alrededor de 4 miembros del personal de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Medan, realizando controles y desarrollando el caso, con el sospechoso con las iniciales I, que se pensaba que estaba huyendo de la zona de Sumatra del Norte.

«A partir del perfil de los miembros, encontramos las mismas iniciales en el manifiesto del avión (Avión Garuda Indonesia). Así que nuestros miembros llevaron a cabo una búsqueda de información hasta el aeropuerto de Kualanamu», dijo Ferry

Luego, el personal de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Medan se coordinó con la autoridad del aeropuerto de Kualanamu, es decir, Avsec, para verificar la I inicial en el avión de Garuda Indonesia que estaba a punto de despegar.