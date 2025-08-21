4 perpetradores fueron arrestados, 1 todavía en general!

Yakarta, Viva – Los perpetradores que supuestamente secuestraron y mataron la cabeza de la rama Bri Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta ha sido arrestado.

El arresto fue realizado por la Dirección de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta junto con la Policía Metro de East Yakarta. Los perpetradores todavía están siendo examinados intensamente en la sede de la policía regional de Metro Jaya.

«Ya es RESMOB quien arrestó a los perpetradores. Entonces, si desea preguntar más por completo, vaya a la policía regional RESMOB», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Penal de la Policía de Yakarta, Comisionado Adjunto de Policía Dicky, jueves 21 de agosto de 2025.

Según los datos recopilados, no solo uno, sino que hay cuatro perpetradores que han sido arrestados por la policía. Aun así, resulta que todavía hay fugitivos también. El autor fugitivo era sospechoso de los ejecutores de la víctima. Hasta ahora, la policía todavía se está desarrollando.

Previamente informó, el jefe de la sucursal Bri Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta Delicado sospechoso delicado.

Su cuerpo fue encontrado en el área de Bekasi. Representantes de las familias de las víctimas que no querían ser nombradas Said, antes de ser encontrado sin vida, la víctima fue sospechada secuestrado primero.

Se conocía por las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

«Los resultados del examen de CCTV, el automóvil del perpetrador llegó poco después de que el automóvil de Pak Ilham entró y parecía al acecho, después de que el automóvil negro junto al automóvil de Pak Ilham salió del auto del perpetrador blanco parecía acercarse al automóvil del Sr. Ilham y esperaba», dijo el representante familiar citó el jueves 21 de agosto, 2025.