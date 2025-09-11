4 pasajeros en helicóptero que cayeron en Mimika fueron asesinados, incluido el piloto

TimikaVIVA – La Oficina de Búsqueda y Ayuda de Timika (SAR) confirmó el piloto y los pasajeros Helicóptero PK-IWS Air Service Diamond caer En el distrito de Jila, Mimika Regency, Papúa Central ha sido encontrado muerto.

El jefe de las operaciones y la subsección de alerta de SAR Timika Charles y Batlajery en Timika dijo el jueves que los cuerpos de cuatro víctimas del accidente de helicóptero PK-IWS habían sido evacuados a Jila para ser trasladado nuevamente a Timika.

«Se ha encontrado y confirmado que las cuatro víctimas han muerto. Nuestro equipo todavía está en la escena», dijo Charles.

SAR SAR Equipo de evacuación PK-IWS Víctima de accidente de helicóptero

Se aseguró de que todas las víctimas serían evacuadas a Timika el jueves por la tarde para su posterior procesamiento.

La identidad de las cuatro víctimas del accidente de helicóptero PK-IWS propiedad de Pt Intan Angkasa, a saber, Eko Puja como piloto, Sudirman como técnico o oficial de desembarco de helicóptero (HLO) junto con dos pasajeros, a saber, Anto y Zulkifli.

Para evacuar a las víctimas, desde el jueves por la mañana, hasta seis personal de la oficina de SAR Timika fueron trasladados a Jila usando un helicóptero propiedad de Pt Intan Angkasa.

Cuando el equipo de SAR llegó a la ubicación, la mala condición del helicóptero estaba ardiendo y estaba al lado del acantilado a una altitud de aproximadamente 11,000 pies.

El helicóptero intan Angkasa PK-IWS perdió el contacto en el camino de Ilaga, Regencia de Puncak a Timika, Mimika Regency, el miércoles 10 de septiembre de 2025. (Ant)