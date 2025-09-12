4 nuevas armas Persib Persebaya Destructores están listos para ser jugados

VIVA – Perseguidor Bandung se enfrentará a Persebaya Surabaya en el continuo partido del Super League 2025/2026 en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), Bandung, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Antes del partido, entrenador Persib Bandung, Bojan HodakDar una señal reducirá dos nuevos reclutas, Thom Haye Y Eliano Reijnders.

Además de Haye y Reijnders, Persib también tiene la oportunidad de jugar otras dos nuevas municiones, a saber, Federico Barba y Andrew Patrick Jung. Es decir, el partido contra Persebaya podría ser un momento de debut en cuatro jugadores extranjeros Maung Bandung a la vez.

«Trajimos varios jugadores nuevos en este momento y, por supuesto, me hizo muy feliz», dijo Hodak en el sitio web oficial del club.

Aun así, Hodak enfatizó que no había garantía de que los cuatro pudieran funcionar de inmediato de manera óptima. La razón es que solo han asistido a dos sesiones de entrenamiento con el equipo.

«Pero necesitamos tiempo para unirlo en el equipo. Por supuesto, no se puede hacer solo durante la noche», dijo Hodak.

Se cree que la presencia de Thom Haye está fortaleciendo el centro del campo de Persib. El ex centrocampista de Almere City se proyecta con un dúo con Marc Klok como un juego de motocicletas.

Mientras tanto, Eliano Reijnders estaba preparado para aumentar el poder innovador en el sector del ala. El jugador holandés tiene la oportunidad de ser un tándem para el abandono de la Academia Persib, Beckham Putra Nugraha.

El partido contra Persebaya se convirtió en un lugar para la prueba de los nuevos jugadores de Maung Bandung, especialmente Haye y Reijnders, que vinieron con una reputación elegante a nivel europeo.