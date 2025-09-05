4 Los perpetradores de la destrucción de las polres y el político en el este de Yakarta fueron arrestados

Yakarta, Viva – Polres Metro East Yakarta arrestó a cuatro presuntos perpetradores destrucción Varias estaciones de policía en su área en el caos que ocurrieron el viernes 29 de agosto y el sábado 30 de agosto de 2025.

«Polso Jatinegara Dos personas, la policía del sector de Cipayung, una persona, la policía del metro de Jaktim «, dijo Kasat Reskrim East Jakarta Metro Police AKBP Dicky Fertoffan cuando se confirma en Yakarta, el viernes 5 de septiembre de 2025.

Dicky dijo que su partido todavía estaba profundizando el papel de los presuntos perpetradores y cazaba a otros grupos que estaban involucrados.



Varias personas golpean el cadáver del automóvil ardiendo frente a la estación de policía de East Yakarta

«No transmití el papel porque todavía estamos persiguiendo a los grupos», dijo Dicky.

Anteriormente, cientos de masas atacaron a la Policía del Metro East Yakarta (East Yakarta) para que docenas de vehículos en forma de automóviles y motos estacionados frente al edificio en llamas se incendiaran el sábado 30 de agosto de 2025.

En ese momento, las masas llegaron en masa e inmediatamente arrojaron el edificio policial con piedras y otros objetos duros.

Las acciones anarquistas hicieron que la situación en torno a la sede de la policía del metro de Yakarta tenía un tenso. Las masas se llaman arrojando Molotov muchas veces al área dentro de la Policía del Metro East Yakarta.

Además de la Policía del Metro East de Yakarta, hay cinco policías en East Yakarta que también fueron atacadas por las masas, a saber, Matraman, Makassar, Ciracas, Jatinegara y la policía del sector Cipayung.

La ola de acción que comenzó el lunes 25 de agosto en el edificio del Parlamento Indonesio comenzó con el deseo de las masas de disolver el parlamento, y destacó algunas políticas que se consideraban perjudiciales para la gente.

Las masas que van desde la comunidad entre trabajadores, trabajadores de oficina, estudiantes y estudiantes acudieron en masa para animar el edificio del Parlamento Indonesio y varios puntos en Yakarta.

La acción condujo al caos cuando la policía disolvió las masas rociando gases lacrimógenos. Están dispersos a varios caminos en Yakarta.

La siguiente acción provino de miles de trabajadores el jueves 28 de agosto en el edificio del Parlamento Indonesio desde la mañana hasta el mediodía. Sin embargo, en la tarde los disturbios estallaron en varios puntos, incluidos los compuestos y la carretera africana de Asia.

Ese día coincidió con el incidente del vehículo táctico BRIMOB (Rantis) pasó por un taxista de motocicleta en línea, Affan Kurniawan (21) hasta la muerte en el área de Pejonpongan.

La acción se extendió a varios puntos en Yakarta hasta que las masas estaban decididas a dañar una serie de instalaciones públicas que van desde puestos policiales, letreros de tráfico, hasta divisores de carreteras. De hecho, los vehículos en edificios vulnerables se convierten en sacrificios de masa porque se queman.

No solo eso, la ira condujo al saqueo que ocurrió en las casas de varios políticos que van desde Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, hasta la residencia del Ministro de Finanzas Sri Mulyani.

Los artículos en la casa se agotaron, incluso las masas también dejaron rastros en forma de graffiti en la residencia de miembros del parlamento indonesio. (Hormiga)