4 Las subsidiarias de Pertamina se convierten en el cambio de juego en el mundo marítimo

Yakarta, Viva – PT Pertamina trans continental (Ptk), Compañía de proveedores de servicios marítimos y recipientes de soporteEnfatizando su importante papel en el apoyo a la distribución de la energía nacional al tiempo que fortalece la competitividad marítima de Indonesia a nivel regional y global.

Durante más de cinco décadas, CAR presenta constantemente un servicio marítimo confiable, innovador y adaptativo para las necesidades de los socios comerciales y los intereses de la comunidad en general.

En la actualidad, la subsidiaria del Grupo Pertamina ha establecido cuatro enfoque estratégico para fortalecer su negocio y su contribución al país.

La aceleración de la transformación comercial se lleva a cabo para aumentar la competitividad, la optimización de la flota se aplica a través de un sistema de mantenimiento basado en principios Ambiental, social y de gobierno (ESG), Reducción de la innovación de las emisiones de combustible lanzada para admitir objetivos emisión neta cero (NZE) Pertamina Group, así como la expansión de los servicios marítimos y los buques de soporte en varias áreas operativas.

El presidente presidente de Pertamina trans Continental I Ketut Profit enfatizó su compromiso de continuar innovando, expandir la colaboración y presentar servicios marítimos competitivos.

«Creemos que este paso traerá beneficios no solo a los socios comerciales, sino también para la comunidad y el medio ambiente», dijo, como se cita de su declaración oficial, jueves 11 de septiembre de 2025.

Durante el viaje, el automóvil ha respondido varios desafíos industriales con innovación y transformación de servicios.

La compañía también expande el alcance operativo, estableciendo la sinergia con varias partes, así como la construcción de la reputación como un socio confiable para apoyar el funcionamiento suave de las cadenas de suministro de energía nacionales e internacionales.

El presidente del PTK, el comisionado Subagjo Hari Moeljanto, incluso alentó a todas las administraciones y empleados a continuar defendiendo la integridad, la profesionalidad y el espíritu de colaboración.

«Con una base sólida y la estrategia correcta, podemos convertirnos en una compañía marítima de clase mundial que no solo sobresale en los negocios, sino que también proporciona beneficios sostenibles para la comunidad y el medio ambiente», dijo.