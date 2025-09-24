4 jugadores importantes del equipo nacional indonesio ausente en la calificación de la Copa Mundial 2026 R4

Yakarta, Viva – Entrenador Equipo nacional indonesio, Patrick Kluivertha anunciado una lista de 28 jugadores para enfrentar la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona asiática. Sin embargo, hay noticias impactantes, cuatro nombres de pilares no están incluidos en este equipo.

Los cuatro jugadores son Marselino Ferdinan, Mees Hilgers, Rafael Struicke Ivar Jenner, quien a menudo ha sido la columna vertebral del equipo nacional de Garuda.

Su ausencia ciertamente plantea grandes preguntas, dados los cuatro roles importantes en el viaje del equipo de Garuda.

Duele del equipo nacional indonesio U-23 vs Qatar U-23

No ha habido una explicación oficial de PSSI o Patrick Kluivert con respecto a los garabatos de los cuatro jugadores. Sin embargo, cada condición no es ideal.

Marselino Ferdinan acaba de completar su mudanza de Oxford United al Club de Eslovaquia, como Trenchin. Desafortunadamente, no había tenido tiempo de grabar minutos de juego esta temporada.

Mees Hilgers, quien anteriormente fue llamado para el primer día de la FIFA septiembre de 2025, decidió renunciar. Además, su posición en FC Twente también está en problemas para que los minutos de juego sean muy mínimos.

Rafael Struick todavía está teniendo problemas para mostrar el mejor rendimiento en United Dewa. A nivel nacional del equipo, no pudo competir con Ragnar Oratmangoen, Miliano Jonathans, a Yakob Sayuri.

Ivar Jenner solo se recuperó de una lesión. En Jong Utrecht, los minutos de juego también son muy limitados. De hecho, TransferMarkt registra su estado como «lesión desconocida» cuando está ausente en el partido contra SC Cambuur.

Esta situación hace que los cuatro jugadores no estén listos para funcionar de manera óptima para los partidos pesados ​​en la cuarta ronda.

Indonesia está incorporada en el Grupo B con Arabia Saudita e Irak, dos equipos asiáticos fuertes que se sabe que tienen la experiencia y la calidad de los jugadores calificados. El partido tendrá lugar del 8 al 14 de octubre de 2025.

La ausencia de cuatro jugadores centrales es claramente un desafío. Patrick Kluivert debe maximizar el equipo existente para seguir siendo competitivo contra los oponentes pesados.

Lista de 28 jugadores del equipo nacional indonesio

Incluso sin estos cuatro pilares, Kluivert todavía lleva un escuadrón que está habitado por una combinación de jugadores locales, naturalización y legiones europeas.

Kiper:

Maarten Paes (Dallas FC)

Emil Audero (US Cremonese)

Ernando Ari Sutaryadi (Persebaya Surabaya)

Bek:

Justin Hubner (Fortuna Sittard)

Jay Idzes (US Sassuolo Calcio)

Rizky Ridho (Persija Yakarta)

Jordi Amat (Persija Yakarta)

Kevin Diks (Borussia Monchengladbach)

Shahayne Pattynama (Buriram United)

Eliano Reijnders (Persib Bandung)

Yance Sayuri (Malut United)

Sandy Walsh (Buriram United)

Calvin Verdonk (Losc Lille)

Dean James (Adelante Eagles)

Mediocampista:

Nathan Tjoe-A-on (Willem II)

Thom Haye (Persib Bandung)

Joey Pelupessy (Lommel SK)

Marc Klok (Persib Bandung)

Ricky Kambuaya (Dewa United)

Stefano Lilipaly (Dewa United)

Beckham Putra Nugraha (Persib Bandung)

El atacante:

Ole Romeny (Oxford United)

Mauro Zjilstra (FC Volendam)

Ramadán Sananta (DPMM FC)

Ragnar Oeratmango (FC Dender)

Miliano Jonathans (FC Utrecht)

Egy Maulana Vikri (Dewa United)

Yakob Sayuri (Malut United)