4 jugadores del equipo nacional indonesio que actuaron en la Europa League 2025/26 junto con el calendario del club





Yakarta, Viva – Equipo nacional indonesio anotó un nuevo récord con cuatro jugadores de Garuda que participan en competiciones de clubes europeos, Liga Europea 2025/26.

Los cuatro jugadores en cuestión son Dean James (Adelante Eagles), Calvin Verdonk (Lille) y dos jugadores del FC Utrecht, Miliano Jonathans e Ivar Jenner.

La siguiente es una lista, completa con el cronograma de la jornada de fase grupal para cada club:

Compite con Eagles, un club de debutantes en la competencia europea.

Ala indonesia -Back que defendió a Lille.

Un joven extremo talentoso que ahora fortalece al FC Utrecht.

4. Ivar Jenner (FC Utrecht)

El centrocampista central que es el regulador del juego de Utrecht, que compite en la fase grupal también es como Miliano.

El calendario del partido es el mismo que Miliano Jonathans (Utrecht) – Vea los detalles anteriores.

Página siguiente MAYOR DE MAYOR 1: VS FCSB, 25 de septiembre de 2025 – Adelante Eagles VS FCSB Matchday 2: Vs Panathinaikos, 2 Oktober 2025 – Panathinaikos vs Eagles Matchday 3: Vs Aston Villa, 23 Oktuber 2025 – Adelante Eagles vs Aston Villa Catchan EAGLES MATANDA MATANDO 5: VS Stuttgart, 27 de noviembre de 2025 – Adelante Eagles VS VFB Stuttgart Match Day 6: Vs Lyon, 11 Desember 2025 – Lyon Vs Eagles Matchday 7: Vs Niza, 22 de enero 2026 – Niza Vs Vs Eagles Mayday 8: VS Braga, 29 Januari 2026 – Vs Braye Vs Braily









Fuente