4 historias inspiradoras de participantes de la Copa Mundial 2026 de las que PSSI puede aprender

VIVA – copa del mundo 2026 está cada vez más cerca. El gran torneo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, arrancará oficialmente el 11 de junio del próximo año, con un formato súper grande: 48 países peleando por el trofeo más prestigioso del fútbol.

Hasta el momento, 42 equipos han conseguido entradas. Mientras tanto, las seis plazas restantes se disputarán mediante play-offs el próximo mes de marzo.

Sin embargo, entre los países que han confirmado su presencia, hay cuatro historias que se robaron la atención: cuatro debutantes que finalmente irrumpieron en el escenario más grande del fútbol mundial.

Aquí hay cuatro países que hicieron historia al llegar a la Copa del Mundo por primera vez.

1. Uzbekistán: la amarga espera da sus frutos

Uzbekistán se convirtió en el primer país en confirmar su debut en Copa del Mundo 2026. Esta certeza se logró tras un empate contra los Emiratos Árabes Unidos el pasado mes de junio.

Bajo las manos de su legendario entrenador, Timur Kapadze, Uzbekistán completó un largo camino lleno de lesiones, incluidas dos ausencias en la última ronda de clasificación para los Mundiales de 2006 y 2014. Ahora, con un nuevo estratega, Fabio Cannavaro, los Lobos Blancos están listos para bailar en el escenario mundial.

El nombre que más ha llamado la atención es, por supuesto, Abdukodir Khusanov, el joven defensa del Manchester City que se prevé será el pilar principal cuando Uzbekistán vuele a Norteamérica.

2. Jordania: sorpresa asiática imparable

Asia no tardó mucho en sumar un segundo debutante. Apenas dos horas después de que Uzbekistán confirmara su billete, Jordania lo siguió. Una aplastante victoria por 3-0 sobre Omán y la derrota de Irak ante Corea del Sur significaron que Al Nashama hizo historia 40 años desde que participó por primera vez en la clasificación.

El equipo de Jamal Sellami sorprendió con sólo dos derrotas en diez partidos y terminó segundo de grupo. El delantero Ali Olwan, autor de un hat-trick contra Omán, es ahora un nuevo ídolo en Jordania.

3. Tanjung Verde – País pequeño, grandes sueños

Fue el turno de África de enviar a los debutantes. Cabo Verde confirmó su billete al Mundial de 2026 tras ganar 3-0 a Eswatini el pasado mes de octubre.

Esta nación insular de pequeña población celebró con gran emoción este momento histórico. El entrenador Bubista no pudo contener la emoción cuando los jugadores y los aficionados celebraron este éxito, sobre todo porque este logro coincidió con los 50 años de la independencia de Cabo Verde.