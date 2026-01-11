4 heridos por continuas explosiones en 11 gasolineras tailandesas

Bangkok, LARGA VIDA – Una serie explosión sacudió casi una docena de gasolineras públicas (Gasolinera) De Tailandia hacia el sur en las primeras horas del domingo 11 de enero de 2025. La acción hirió al menos a cuatro personas, según el ejército tailandés, y fue el último incidente en una región que durante mucho tiempo se ha visto afectada por un conflicto armado de bajo nivel.

Lea también: 20 personas muertas en ataques de la coalición de Arabia Saudita en Yemen



Rebelión Los ataques que han estado ocurriendo desde 2004 en la región de mayoría musulmana que limita directamente con Malasia, han matado a miles de personas, mientras los grupos rebeldes exigen una mayor autonomía.

En su declaración, el ejército dijo que varias bombas explotaron alrededor de 40 minutos después de la medianoche. La explosión provocó incendios en 11 gasolineras repartidas en las tres provincias más meridionales de Tailandia, a saber, Narathiwat, Pattani y Yala.

Lea también: Densus: El autor del apuñalamiento en Rusia se inspiró en el incidente de la explosión del SMAN 72



Hasta la fecha, las autoridades no han anunciado ningún arresto ni identificado al presunto responsable. ataque el.

«(El ataque) ocurrió casi simultáneamente. Un número indeterminado de hombres vino y detonó una bomba que dañó una gasolinera», dijo a los medios locales el gobernador de Narathiwat, Boonchauy Homyamyen, añadiendo que un agente de policía resultó herido en la provincia.

Lea también: Garantizando que el suministro de combustible siga siendo confiable en medio de la recuperación de Aceh, Pertamina Patra Niaga fortalece las sinergias



El ejército también informó que un bombero y dos empleados de una gasolinera resultaron heridos en Pattani. El portavoz militar tailandés AFP Dijo que las cuatro víctimas habían recibido tratamiento en el hospital y no sufrieron heridas graves.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo a los periodistas que las fuerzas de seguridad creían que el ataque era una «señal» que coincidía con las elecciones de administradores locales el mismo día, y que «no tenía como objetivo la rebelión».

Mientras tanto, el comandante militar de la región sur, Narathip Phoynok, dijo que había ordenado aumentar la seguridad a “niveles máximos en todas las áreas”, incluidas las carreteras y los puestos de control fronterizos.

Se sabe que la región sur de Tailandia tiene fuertes diferencias culturales en comparación con otras áreas del país donde la mayoría budista domina la región hace más de un siglo.

Hasta ahora, la zona está bajo estricta vigilancia de las fuerzas de seguridad tailandesas y, a menudo, es blanco de ataques de grupos rebeldes. (ANC)