4 hábitos de la vida frugal ala fundador de IKEA, vive una vida simple a pesar del tesoro de cientos de billones

Yakarta, Viva – La vida simple a menudo se considera sinónimo de limitaciones financieras. Sin embargo, eso no se aplica a Ingvar kampradfundador Ikea conocido como un multimillonario económico. Después de fundar IKEA, Kamprad revolucionó con éxito la forma en que las personas compran muebles asequibles en todo el mundo.

A pesar de construir con éxito un imperio comercial global y se convirtió en una de las personas más ricas del mundo, su estilo de vida estaba lejos del lujo.

Kamprad murió a la edad de 91 años y dejó una herencia comercial, así como una filosofía de miedo única. Bloomberg señaló que en el momento de su muerte, él era la octava persona más rica del mundo con riqueza que alcanzó los US $ 58.7 mil millones o equivalente a Rp962 billones (al tipo de cambio actual de RP16,400).

Su riqueza no lo hizo disolver en un estilo de vida glamoroso. De hecho, sus hábitos de salvación se convierten en la inspiración de muchas personas, incluidos sus empleados.

Los siguientes cuatro hábitos frugales llevados a cabo por Ingvar Kamprad a lo largo de su vida, como se resume de CNBCViernes 19 de septiembre de 2025.

1. Conducir un coche barato

Durante dos décadas, Kamprad Setia condujo la salida Volvo GL 1993. Solo dejó de usarlo después de que alguien lo convenció de que el auto era demasiado peligroso para usar.

Cuando se acaba de lanzar, el auto valía alrededor de US $ 22,000 o equivalente a RP360.8 millones. Sin embargo, cuando Kamprad finalmente lo lanzó, el automóvil solo valía unos pocos miles de dólares.

2. Comprar ropa en el mercado de pulgas

En 2014, al regresar a Suecia después de 40 años de vivir en el extranjero por razones fiscales, Kamprad había aparecido en la televisión. En ese momento, dijo que no usaba ninguna ropa que no se comprara en el mercado de pulgas.

Estudió este hábito económico desde la infancia en Smaland, un pequeño pueblo en el sur de Suecia. Incluso enfatizó que se había convertido en la naturaleza de la gente de Smaland vivir frugalmente.

3. Corta el cabello en los países en desarrollo

El estilo de vida salvador de Kamprad también se ve desde su hábito de administrar un presupuesto para el corte de pelo. En 2008, después de pagar alrededor de US $ 27 o equivalente a Rp442,800 para cortar el cabello en los Países Bajos, se quejó de que el precio era demasiado costoso.

Luego dijo que generalmente eligió cortarle el cabello mientras estaba en un país en desarrollo. La última vez, lo hizo en Vietnam.

4. Volando con clase económica

No hay boletos de clase uno o jet privado para Kamprad. Siempre eligió volar con boletos económicos y permanecer en hoteles baratos cuando viajaba.

Este hábito no solo refleja la filosofía de su vida sobre el consumismo, sino que también es un ejemplo para los ejecutivos de IKEA. Los vuelos, los hoteles y los alimentos baratos se utilizan como ejemplar para los ejecutivos, que se espera que emulen el estilo de vida.

Esta filosofía económica que vertió en el testimonio de un vendedor de muebles escrito en 1976. La guía interna todavía es seguida por los empleados de IKEA hasta ahora. En sus escritos, Kamprad enfatizó que desperdiciar recursos era un gran pecado.

El estilo de vida de un multimillonario es una prueba de que el éxito no siempre tiene que ir acompañado de lujo. De hecho, la simplicidad puede ser una base para construir algo que dure mucho tiempo y beneficioso para muchas personas.