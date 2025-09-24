4 Giants de la Liga Inglesa luchando contra Vinicius Jr.

VIVA – Vinicius Jr nuevamente se subió a un depredador en el cuadro de penalización después de anotar el gol de apertura mientras brindaba una asistencia en la victoria Real Madrid 4-1 sobre Levante en La Liga, martes 23 de septiembre de 2025.

Acción de celebración de Vini besando el símbolo del club en la camiseta como si enviara una señal: ¿Vete?

El delantero brasileño de 25 años todavía está bajo contrato con Los Blancos hasta el verano de 2027. Dice que el Real Madrid podría haberlo publicado el próximo verano si no se llegó a un nuevo acuerdo. Esta posición hace dos clubes de la Premier League, Arsenal y Liverpoolalerta inmediatamente.

Se dice que Vinicius Jr. se libera con una etiqueta de alrededor de £ 130 millones. Chelsea Y Manchester City Según los informes, también participó en el monitoreo de la situación, porque se dice que el jugador está dispuesto a mudarse a Inglaterra si hay una oportunidad.

Según los informes, a Vinicius y a sus agentes se les ha dicho que si el acuerdo sobre el nuevo contrato no se logra en el Bernabéu, este jugador se venderá. Pero las negociaciones siguen siendo difíciles, especialmente sobre el salario.

«Vinicius juniorLos agentes de ‘s quieren 30 millones de euros (£ 26.2m, $ 35.4 millones) por temporada, incluidos bonos, en salario, pero el Real Madrid le ofrece € 20 millones (£ 17.5m, $ 23.6 millones) por año «, Tulis Teamtalk.

Sin embargo, la celebración de Vini Jr en el partido contra Levante dio la impresión de que no quería dejar a Madrid fácilmente la próxima temporada. Fabrizio Romano incluso interpretó su movimiento como un «mensaje claro» sobre su lealtad al club.

Junto con el nuevo entrenador Xabi Alonso, Vini Jr parecía impresionante al comienzo de la temporada 2025-26. El Real Madrid hasta ahora es perfecto en La Liga, ganando seis victorias de seis partidos, mientras que Vini Jr. ha jugado en cinco de ellos.

El delantero brasileño estuvo involucrado en cuatro partidos con una contribución de goles, anotó tres goles y tres asistencias contra el Real Oviedo, Mallorca, Espanyol y Levante.

El próximo partido es el Capital Derby contra el Atlético de Madrid, sábado (27/09). Los Blancos comenzará el duelo como la parte superior de la clasificación, aparte de los resultados de Barcelona contra Oviedo el jueves.

Xabi Alonso puede sonreír claramente satisfecho con el rendimiento de sus alumnos, mientras que los clubes de la Premier League están esperando si el verano de 2026 será una nueva etapa para Vinicius Jr.