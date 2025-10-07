4 generales Polri fueron promovidos a Komjen, había nombres Ramdani Hidayat y Yuda Gustawan

Yakarta, Viva – Un total de 27 oficiales de alto riesgo (También) Polri Oficialmente grupo En una ceremonia en la sede de la policía de Rupattama, Kebayoran Baru, South Yakarta, lunes por la noche, 6 de octubre de 2025.

De ese número, cuatro oficiales ahora tienen el rango de Comisionado General (Komjen), ocho se convirtieron en inspector general (Inspector General), y los otros quince se elevaron al general de brigada (General de brigada).

El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, dijo el inspector general Sandi Nugroho, la promoción no solo fue un símbolo de honor, sino también un mandato que exigió un aumento en la profesionalidad y la dedicación en el deber.

«Esta promoción es el resultado del trabajo duro y el compromiso en el mantenimiento de la seguridad y el orden público. Esto no es solo un honor, sino la responsabilidad de continuar brindando el mejor servicio», dijo Sandi, martes 7 de octubre de 2025.



Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Inspector General de Policía Sandi Nugroho

Los cuatro generales que ahora tienen el rango de Komjen son Dankorbrimob Polri Komjen Ramdani Hidayat, la sede de la policía Komjen Yuda Gustawan, el Inspector General General del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia Komjen Yudhiawan y Secretario General General del Comisionado de Protección de Trabajadores Migrantes de la Indonesia Komjen Dwiyono.

Además, otros ocho oficiales fueron promovidos a inspector general, incluido el inspector general Reza Arief Dewanto (Wadankorbrimob Polri), el inspector general Nanang Rudi Supriatna (Wakabaintelkam Polri) y el Inspector General Ahmad Ramadhan (Con Proyor de Policía principal I Akpol Lemdiklat Polri).

Mientras que otros 15 oficiales que se elevaron al general de brigada vinieron de varias unidades y agencias. Algunos de ellos fueron el general de brigada Ade Safri Simanjuntak, quien se desempeñó como Dirtipkexus Bareskrim Polri y el general de brigada Aa Saguung Dian Kartini, Karokerma KL Stamaops Polri.

Sandi afirmó que este impulso se convirtió en un estímulo para todos los rangos de la Policía Nacional para fortalecer aún más la solidez y el desempeño de la organización.

«Creemos que la promoción de los oficiales fortalecerá aún más la capacidad de la Policía Nacional, tanto dentro de la estructura policial como en otras agencias gubernamentales», dijo.