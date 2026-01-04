4 fuentes de ingresos para el Profeta Muhammad SAW, no solo ganar dinero sino también enseñar bendiciones

VIVA – Cifra Profeta Muhammad SAW conocido como un líder que vive con sencillez y es una figura trabajador. Trabajó no para acumular riquezas, sino orientado hacia el bienestar del pueblo.

Desde muy joven, el Profeta Muhammad SAW no se limitó a un solo tipo de trabajo. Una vez trabajó como cabrero para satisfacer las necesidades de la vida que enseñaron a los musulmanes sobre el valor del trabajo duro, la confianza y la paciencia.

Esta actitud flexible a la hora de ganarse la vida demuestra que el Islam valora mucho los negocios halal, por pequeños que sean, siempre que se hagan de forma honesta y responsable. Este enfoque también enfatiza que los ingresos halal tienen un gran valor de bendición ante Allah, aunque no siempre sean materialmente abundantes.

Citado de Zeed Sharía el domingo 4 de enero de 2026 habrá al menos cuatro fuente de ingresos El personaje principal del profeta Mahoma que se convirtió en el fundamento de su vida, tanto antes como después de su nombramiento como Apóstol. Todas estas fuentes se gestionan con principios halal, honestidad y responsabilidad social.

1. Comercio

Las actividades comerciales eran la principal fuente de ingresos del profeta Mahoma antes de la época de la profecía. Comenzó a comerciar con su tío, Abu Talib, y luego se le confió la gestión del negocio de Khadijah.

La honestidad e integridad del Profeta en el comercio le hicieron ampliamente conocido como una persona digna de confianza. Esta característica le valió al profeta Mahoma el sobrenombre de Al-Amin, que significa el de confianza o aquel en quien la gente de La Meca podía confiar en esa época.

El éxito en el mundo del comercio no sólo fortaleció la condición económica del profeta Mahoma SAW, sino que también amplió su red social que más tarde jugaría un papel importante en la predicación islámica. En las enseñanzas islámicas, el comercio se considera una actividad económica noble porque fomenta la justicia, la honestidad y la confianza mutua.

2. Ghanimah y Fay

Después de ser nombrado Mensajero, el Profeta Muhammad SAW también recibió ingresos de ghanimah y fay’. Ghanimah es un botín de guerra obtenido mediante batalla, mientras que fay’ es una propiedad obtenida sin lucha, como el resultado de un tratado de paz.

El Profeta siempre se aseguró de que la distribución de la riqueza se hiciera de manera justa y de acuerdo con la ley islámica. Ghanimah se distribuye entre los combatientes, mientras que fay’ se utiliza para el interés general y el bienestar del pueblo. Este concepto de gestión muestra el liderazgo económico del Profeta orientado hacia la justicia social.