4 Dejó la naturalización del empleo del rival de Pratama de Arhan en el equipo nacional indonesio, ¡algunos están brillando como romaníes!

Yakarta, Viva – Carrera Pratama Arhan a lo largo de Equipo nacional indonesio Solía ​​ser insustituible. Desde su debut en la era de Shin Tae-Yong, el regreso de 23 años que se ha desempeñado 54 veces, donando tres goles y nueve asistencias. El tiro distintivo de Arhan es incluso un arma mortal de Garuda para desmantelar la defensa del oponente.

Pero ahora, el camino de Arhan para regresar al equipo de Garuda se siente más difícil. La razón es que el stock del jugador en la posición de espalda izquierda es abundante con la presencia de varios jugadores naturalizados que tienen experiencia jugando en Europa. Hay al menos cuatro nombres que ahora son el principal competidor de Arhan.

1. Calvin Verdonk



El defensor de Lille Calvin Verdonk (izquierda) contra Roma

Calvin Verdonk es uno de los nombres más destacados. La parte izquierda de 28 años parecía sólida con Lille en la Ligue 1 esta temporada. En el último partido, incluso jugó un papel importante cuando Lille se dobló como Roma 1-0 en la Europa League. La consistencia y la experiencia en el nivel superior de Europa convierte a Verdonk en el pilar bajo el cuidado de Patrick Kluivert.

2. Shayne Pattynama



Shayne Pattynama di Buriram

Shayne Pattynama está defendiendo actualmente a Buriram United en la Liga Thai. A pesar de jugar en Asia, Shayne todavía tiene un historial valioso en Europa después de poder fortalecer clubes como Telstar, Viking FK, a Kas Eupen. El factor de experiencia internacional hace que todavía ingrese al radar del equipo nacional y a menudo se llama para ocupar el puesto de espalda izquierda.

3. Dean James



Pemain Adelante Eagles, Dean James

Dean James parecía impresionante con Eagles, en los Países Bajos. Su nombre sobresalía cada vez más después de registrar dos asistencias cuando su equipo doblaba Panathinaikos 2-1 en el estadio de la Olimpiada Athena en la Europa League continuó. La velocidad, el cebo preciso y la contribución ofensiva hacen de Dean un seria competidor para la posición de izquierda de Garuda.

4. Nathan tjoe a on



Jugador del equipo nacional indonesio, Miliano Jonathans

Nathan Tjoe-A-On se convirtió en la primera opción en el Willem II Tilburg Club en los Países Bajos. La plena confianza del club superior de Eredivisie demostró la calidad de Nathan como un moderno izquierdo que podría sobrevivir mientras ayudaba a los ataques.

Con esta condición, la competencia en la posición de la izquierda del equipo nacional de Indonesia se está volviendo más dura. Arhan, que solía ser insustituible, ahora debe enfrentar el hecho de que las sillas de espalda izquierda están llenas de jugadores de calidad con experiencia europea. Si desea regresar al equipo de Garuda, Arhan necesita demostrar que puede competir en un nivel superior.