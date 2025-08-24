4 Dalang Kalcuan sádico al Kacab Kacab del banco oficial del sospechoso

Yakarta, Viva – La policía ha nombrado a cuatro actores intelectuales en el caso de secuestro y asesinato Cabeza de rama Asistente de un banco en Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta, así sospechar.

«Ha sido nombrado como sospechoso», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de la Policía Ade Ary Syam IndradiLunes 25 de agosto de 2025.

Jefe de Relaciones Públicas PMJ, Kombes Pol Ade Ary

Los cuatro son C, DH, YJ y AA. Tres perpetradores, a saber, DH, YJ y AA fueron arrestados anteriormente en el solo, la región central de Java, el viernes 23 de agosto de 2025 a las 20.15 WIB. Mientras que el otro, C, fue arrestado en el área de Pantai Indah Kapuk (Pik), North Yakarta, sábado 24 de agosto de 2025 alrededor de las 3:30 p.m. Wib.