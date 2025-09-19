4 Controversia al alcalde de Arlan Prabumulih, desde mostrar 4 esposas a su hijo trajo un automóvil a la escuela

Pranumulih, viva – número Alcalde Prabumulih, ArlaÚltimamente lleno en el centro de atención pública. Desde la campaña electoral de 2024 hasta ahora sirviendo, un número controversia A menudo unido a él. A partir de la acción que exhibe cuatro esposas en el escenario, la polémica de su hijo que se decía que traía un automóvil a la escuela, lo más destacado de su informe de riqueza.

La siguiente es una fila de controversia de Arlan que fue resumida con éxito por Viva.co.id.

1. Eliminación caótica del director de SMPN 1 Prabumulih

Director de SMPN 1 Prabumulih, South Sumatra, Roni Ardiansyah

Este caso salió en septiembre de 2025. Se dijo que Roni Ardiansyah, jefe de SMPN 1 Prabumulih, fue eliminado después de reprimir al hijo de Arlan que fue encontrado que llevaba un automóvil a la escuela.

Este incidente inmediatamente conmocionó al público después de circular el video que Roni lloró después de ser retirado, y docenas de estudiantes que lloraron soltaron su partida. La narrativa que se desarrolló en las redes sociales dijo que la eliminación ocurrió debido a la intervención de niños oficiales.

Arlan negó la acusación. «No es cierto que me quité. Acabo de dar una reprimenda, no retirada de la posición del director», dijo Arlan.

También enfatizó que las noticias sobre su hijo conducir su propio automóvil no era cierta. «De hecho, mi hijo fue escoltado a la escuela, sin conducir su propio automóvil», dijo.

El jefe de la Oficina de Educación de Prabumulih, un Darmadi, también dio una aclaración al llamar a la mutación de la posición como una forma de refresco porque Roni había estado en el cargo durante más de 10 años.

Sin embargo, la polémica se estaba calentando hasta que finalmente Arlan transmitió una disculpa. «Yo, como alcalde, transmití una disculpa a Pak Roni y toda la comunidad», dijo Arlan.

Esta situación también recibió atención nacional. El asistente del presidente Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, incluso intervino. Dijo que la eliminación fue cancelada y Roni regresó al trabajo como director.

2. Incidente con trabajadores de la salud

Anteriormente, en julio de 2025, el público también se sorprendió por la política de mutación de 18 trabajadores de la salud del Hospital Ar Bunda Prabumulih. Fueron trasladados a un área remota después de decir que se negaron a proporcionar servicios a los niños de Arlan que sufrieron lesiones en la cabeza y necesitaban cirugía.

Esta política ha generado fuertes críticas porque se considera que mezcla asuntos personales con un cargo público.

3. Mostrar cuatro esposas durante la campaña



Cawako Prabumulih, Arlan Polygamy 4 esposas Foto : Instagram @cak.arlanofficials

Durante la campaña Pilkada de Prabumulih 2024, Arlan de repente se volvió viral por mostrar a sus cuatro esposas en la etapa de la campaña.

«Muchos dicen que Cak tiene muchas esposas, es cierto», dijo Arlan durante una campaña dialógica en el distrito de Cambai, Prabumulih.

Hizo hincapié en que era totalmente responsable de sus cuatro esposas. «Soy responsable de todo, me caso con cuatro, el BPKB también es cuatro», dijo.

Arlan incluso insinuó a la fiesta que según él era hipócrita. «Es un hipócrita, que afirma ser una esposa pero muchos depósitos en todas partes», dijo sarcásticamente.

Su declaración cosechó pros y contras en la comunidad, especialmente cuando dijo que la poligamia podría beneficiar a las mujeres.

El auto que fue abordado por el alcalde de Prabumulih, Arlan.

La última controversia también provino del informe de activos de Arlan. Después de la eliminación caótica del director de la Escuela Viral, la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) dijo que examinaría el Informe de Activos de su organizador estatal (LHKPN).

«¿Lo que se transmite es apropiado, verdadero, completo o no? Bueno, que luego se verificará desde el informe del LHKPN en cuestión», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el edificio Red and White KPK, Jakarta.

Según los informes en 2024, los activos de Arlan se registraron en RP17 mil millones. La riqueza consistió en tierras y edificios por valor de Rp5.87 mil millones, transporte y motor Rp4.92 mil millones, activos móvil de Rp202 millones, Rp8 mil millones de efectivo y RP2 mil millones en deuda.

Las filas de vehículos de lujo de Arlan también se convirtieron en el foco de atención, incluido el Toyota Land Cruiser 300, que cuesta más de RP2 mil millones.

El KPK enfatizó que su partido continuaría monitoreando los informes de riqueza de Arlan. «Si hablamos sobre el cumplimiento de LHKPN, por supuesto, no solo es obediente sobre el tiempo de informes, sino que también es obedientemente relacionado con su contenido», dijo Budi.