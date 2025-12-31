4 artistas muy famosos se divorcian en 2026, razones…

Jacarta – A medida que se acerca el nuevo año, las predicciones sobre la vida de los famosos vuelven a robarse la atención. Esta vez, psíquico. Gumay duro reveló una serie de predicciones que se dice que revolucionarán el mundo del entretenimiento de Indonesia en 2026.

En una conversación con Denny Sumargo en el canal de YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Hard Gumay explicó una imagen del futuro de los artistas, desde las tormentas domésticas hasta la caída de las carreras de figuras jóvenes populares. Desplázate para descubrir qué sucede a continuación, ¡vamos!

La conversación comenzó cuando Denny Sumargo mencionó el fenómeno de que muchas celebridades terminan su matrimonio a lo largo de 2025. También tenía curiosidad por saber si esta tendencia continuaría el año siguiente.

«En términos de divorcio, habrá muchos divorcios en 2025, ¿verdad? En 2026, ¿verdad?» preguntó Denny Sumargo, citado el miércoles 31 de diciembre de 2025.

En respuesta a esto, Hard Gumay no dudó en decir que el divorcio seguirá siendo un gran foco en 2026. Afirmó que había cuatro celebridades con extraordinaria popularidad cuyos hogares estaban al límite. Según él, estas cifras no son nombres aleatorios porque se conocen de generación en generación.

«Para celebridades que son muy, muy famosas, cuyos nombres son muy grandes. Desde la vieja generación hasta la generación Z, todo el mundo conoce a estas celebridades», respondió Hard Gumay.

«El divorcio en 2026 involucrará a cuatro personas. Personas muy, muy famosas. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo en la sociedad lo sabe», añadió.

A continuación, Denny Sumargo profundizó en las causas de la ruptura de la relación entre los cuatro personajes públicos. Preguntó específicamente sobre la posibilidad de una tercera persona. La respuesta de Hard Gumay en realidad hizo que la atmósfera se calentara aún más.

«¿Hay algún asunto entre las cuatro personas?» preguntó el presentador que familiarmente se llama Densu.

«Todo es un asunto. Todo se debe a una tercera persona», dijo Hard Gumay con firmeza.

La cosa no terminó ahí, Hard Gumay también reveló un hecho aún más aterrador. Dijo que uno de los casos de divorcio fue provocado por violencia doméstica y tenía el potencial de convertirse en un gran escándalo.

«Uno de ellos fue la violencia doméstica. Hasta el punto de derramar sangre, hasta el punto de ser blasfemado. Alboroto», concluyó Hard Gumay.

Además de los problemas cotidianos con las principales celebridades, Hard Gumay también se refirió al destino de un joven artista cuya carrera se dice que decaerá drásticamente en 2026. Esta figura se describe como un actor masculino que está en la cima de su popularidad, pero que está en peligro de perder todo su trabajo debido a errores personales.