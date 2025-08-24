4 Actores intelectuales secuestrando y matando a Kacab Bri fueron atrapados en Solo y Pik

Yakarta, Viva – El equipo de la Sub Dirección de Delitos y Violencia de la Dirección de Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta tuvo éxito Cabeza de rama Asistente Bri Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta.

«Es cierto (el arresto de los actores intelectuales de secuestro y matar a Bri)», dijo el jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Yakarta, comisionado adjunto Abdul Rahim, domingo 24 de agosto de 2025.

Los cuatro perpetradores con las iniciales C, DH, YJ y AA. Tres perpetradores, a saber, DH, YJ y AA detenido Primero en el área en solitario, Java Central, el viernes 23 de agosto de 2025 alrededor de 20.15 WIB. Mientras que el otro, C, fue arrestado en el área de Pantai Indah Kapuk (Pik), North Yakarta, sábado 24 de agosto de 2025 alrededor de las 3:30 p.m. Wib.

Actualmente están experimentando un examen intensivo por parte de los investigadores. La policía todavía está investigando el papel de cada autor, incluidos los motivos principales detrás del secuestro que condujo a la muerte.

A tener en cuenta que Mohamad Ilham Pradipta fue asesinado supuestamente delicado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima era sospechada secuestrado primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

Más tarde, los perpetradores que supuestamente lo secuestraron y lo mataron habían sido arrestados. El arresto fue realizado por la Dirección de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta junto con la Policía Metro de East Yakarta.

Los perpetradores todavía están siendo examinados intensamente en la sede de la policía regional de Metro Jaya. En total había cuatro perpetradores que habían sido arrestados. Sin embargo, otro actor todavía está en libertad. Se sospecha que los perpetradores fugitivos son ejecutores.