4.800 personas que fueron detenidas después de que se liberaron la manifestación caótica

Yakarta, Viva – Ministro de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Penitenciaría (Kumham Imipas) del Derecho Humano, IMIPAS) Yusril Ihza Mahendra mencionado alrededor de 4.800 masas detenidas de toda Indonesia después de la demostración que terminó Ricuh A finales de agosto de 2025 fue lanzado.

«La mayoría de los más de 5,000 detenidos, ya hay 4,800 que han sido devueltos a sus respectivas casas», dijo Yusril en una conferencia de prensa en Yakarta el lunes.

Si bien las 583 personas restantes, dijo, serán procesadas por la ley, lo que probablemente sea enviado a los tribunales si se ha recopilado suficiente evidencia.



La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

Para 583 personas cuyos casos continuaron, Yusril enfatizó que el gobierno garantizaría y protegería sus derechos.

Se dice que el gobierno también se asegurará de que las masas aún detenidas estuvieran acompañadas por defensores o asesores legales.

«Si no, entonces el estado está obligado a brindarles asistencia gratuita», dijo.

Del mismo modo, durante su arresto, continuó, el gobierno continuó asegurándose de que los derechos de la gente se cumplan o no, como la preparación de alimentos, el humano tratado, etc.

Por esta razón, el Gobierno enfatizó que varios derechos estarán protegidos y el gobierno garantiza que el proceso legal se ejecutará de manera justa.

«Con todos los detenidos y luego llevados a cabo, la investigación se llevará a cabo de manera transparente para que la comunidad vea y evalúe que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (APH), en este caso la policía, actúa profesionalmente», dijo el ministro coordinador.

Además, se dice que APH actuará de acuerdo con el corredor legal y garantizará la protección y el cumplimiento de los derechos humanos a ellos porque el gobierno no quiere ser tiranía para la comunidad.

Sin embargo, Yusril enfatizó que cuando se demostró que la gente había tomado medidas durante la demostración del pasado, el país tenía derecho a tomar medidas legales de acuerdo con los métodos y la transparencia.

«Por lo tanto, no es tiranía, sino que defiende la ley mientras aún presta atención a sus derechos, sus derechos humanos», agregó Yusril. (Hormiga)