4.470 escuelas afectadas por el desastre de Sumatra, el Ministerio de Educación y Cultura prepara un programa de revitalización para 2026

Padang, VIVA – El Ministerio de Educación Primaria y Secundaria de Indonesia (Kemendikdasmen) prioriza la revitalización de escuelas o unidades educativas que han sufrido graves daños debido a desastre inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental en 2026.

El viceministro de Educación Primaria y Secundaria (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, dijo que las unidades educativas que sufrieron daños tan graves que no pudieron volver a utilizarse serían el foco principal del programa de revitalización de este año.

El Viceministro de Educación Básica, Prof. Atip Latipulhayat, entregó ayuda a los estudiantes afectados por el desastre en la ciudad de Padang

«Bueno, en cuanto a aquellos que están muy dañados y ya no se pueden utilizar, si Dios quiere, les daremos prioridad para el programa de revitalización de este año», dijo Atip Latipulhayat mientras estaba en la ciudad de Padang, Sumatra Occidental, el lunes (1/5/2026).

Atip hizo esta declaración después de observar directamente el proceso de enseñanza y aprendizaje en SMA Negeri 12 Padang City. Esta visita también se llevó a cabo para garantizar la preparación de todas las unidades educativas en las áreas afectadas por el desastre para reiniciar las actividades educativas.

Atip explicó que el Ministerio de Educación Básica había recopilado datos sobre las escuelas afectadas por desastres naturales. Según los resultados de la recopilación de datos, el nivel de daños a las unidades educativas se clasificó en tres categorías: daños leves, daños moderados y daños graves.

En la región de Sumatra Occidental, se registraron 501 escuelas afectadas por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Mientras tanto, en total en las tres provincias afectadas por el desastre, había 4.470 unidades educativas que necesitaban tratamiento adicional después del desastre.

«De las tres provincias, Aceh es la zona con las condiciones más graves, con un número de escuelas afectadas que asciende a 2.756. Mientras tanto, en el norte de Sumatra hay 1.213 escuelas afectadas», dijo Atip.

Como forma inicial de apoyo, el Ministerio de Educación Básica también distribuyó asistencia operativa a escuelas primarias, secundarias y preparatorias por valor de 15 millones de rupias cada una. Se espera que esta asistencia pueda acelerar el proceso de restauración de las actividades de enseñanza y aprendizaje.

Además, el Ministerio de Educación Básica también entregó asistencia directa a los estudiantes en forma de material de oficina, alimentos y leche enlatada. También se brindó asistencia similar a los representantes de los estudiantes de jardín de infantes afectados por el desastre. (Fuente ANTARA)