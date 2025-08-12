4.4 millones de visitas, Disney Record

«Rey de la colina«Puede haber estado fuera del aire durante 15 años, pero su audiencia no ha ido a ninguna parte.

Mike Juez y la querida comedia animada para adultos de Greg Daniels se revivieron para una 14ª temporada que se estrenó en Hulu el 4 de agosto, y el primer episodio alcanzó los 4.4 millones de visitas en sus primeros siete días de transmisión. Ese total, calculado al dividir el número total de tiempo observado dividido por el tiempo de ejecución del episodio, lo convierte en el estreno de temporada animada para adultos más vistos en Hulu y Disney+ en cinco años.

Más por venir …