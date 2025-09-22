4.3 Jolts de terremoto de magnitud Área de San Francisco







Un terremoto Con una magnitud de 4.3 sacudió el área de San Francisco la madrugada del lunes, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

El terremoto era justo al este-sureste de Berkeley, según la encuesta. Sucedió poco antes de las 3 am PDT.

Muchas personas informaron sintiendo un fuerte batido y alertas telefónicas.

No se sabía inmediatamente si hubo lesiones o significativos daño.

