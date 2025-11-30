4.000 participantes organizan el Padati Festival Way Kambas 2025, Regente Ela: Movimiento Económico Popular

Lampung Oriental, VIVA – Al menos cuatro mil participantes de la carrera a pie llenaron el área de descanso turístico en la aldea de Labuhanratu VI, distrito de Labuhanratu, East Lampung, el domingo 30 de noviembre de 2025.

En esta actividad participaron no sólo el público en general, sino también varios funcionarios regionales. Entre ellos se encuentran el regente de Lampung Oriental Ela Siti Nuryamah, el regente adjunto Azwar Hadi, el presidente del DPRD de Lampung Oriental Rida Rotul Aliyah y el teniente coronel Inf Danang Setiaji de Dandim 0429/Lamtim.

El Regente de Ela, dijo que los participantes se mostraron muy entusiasmados por participar en la serie de actividades del Festival. Camino Kambas 2025.

También expresó su agradecimiento por la participación de la comunidad y de todas las partes en la animación del Festival Way Kambas.

«Esta actividad Run no es sólo un deporte, sino también parte de la promoción turística regional», dijo Ela en su comunicado del domingo 30 de noviembre de 2025.

Ela destacó que estas actividades deportivas tienen muchos beneficios para la sociedad. Uno de ellos es mantener la solidaridad al tiempo que se introduce el potencial turístico de Way Kambas.

«A través del deporte conjunto fortalecemos la condición física, aumentamos la solidaridad y presentamos el potencial turístico de Way Kambas a más personas», dijo.

Espera que el Festival Way Kambas siga siendo un imán turístico anual que pueda impulsar la economía de la comunidad.

«Esperemos que eventos como este crezcan y puedan estimular la economía popular a través del turismo deportivo», dijo Ela.

A título informativo, la actividad de carrera con un recorrido de tres kilómetros realiza un recorrido por la zona forestal del Parque Nacional Way Kambas.

El comité eligió la ruta del bosque para que los participantes sintieran el aire fresco de la mañana, aire puro, aire claro, con la esperanza de que los participantes se entusiasmaran más por participar en la actividad de principio a fin.

Los deseos del comité coincidieron con los deseos de los participantes, la prueba fue que los participantes estaban muy entusiasmados cuando corrieron hacia la zona del bosque. Varios lugares para tomar fotografías también son los lugares favoritos de los corredores para capturar los mejores momentos en medio de la atmósfera natural de Way Kambas.

Después de completar la ruta de tres kilómetros, miles de participantes disfrutaron de entretenimiento musical a cargo de un DJ en la zona de meta. El ambiente en el área de descanso se volvió más animado cuando los participantes se reunieron mientras disfrutaban de la música y se tomaban selfies.

El comité también proporcionó una serie de premios de entretenimiento y premios de entrada para los afortunados participantes. El entusiasmo aumentó cuando se anunciaron los números de la lotería, llenando el escenario con vítores y aplausos.