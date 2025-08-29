«Heidi: The Rescue of the Lynx», coproducido por Alemania’s Studio 100, el hotel de Bélgica y España 3DOUBLES -Con gran parte del trabajo llevado a cabo en su subsidiaria con sede en Bizkaia, Sumendi Uhartea, se inauguró esta semana en los teatros españoles después de los arcos anteriores en Alemania y el Reino Unido

La trayectoria de 3Doubles refleja el ascenso más amplio del Canarias como un centro de animación. Respaldada por el régimen fiscal de zona especial, la industria de la animación de las Islas Canarias ha ampliado menos de una década de dos pequeñas tiendas a más de 15 estudios que generan unos 800 empleos al año, entregando trabajo para Warner Bros., Netflix, Apple, Amazon y Disney, con talento local que contribuyen a «Arcano», «Space Jam 2», «Mirácula Ladybug» y «Tara Duncan» «». «» «.» «.

Con la creación de Sumendi uhartea en Bizkaia, 3Doubles está extendiendo ese modelo a España continental, aprovechando incentivos en todas las regiones.

Aún así, Sánchez insiste en que la brecha cinematográfica familiar de Europa sigue siendo un desafío central. «Nuestro impacto en el público sigue siendo pequeño», dijo. «Pero con proyectos como ‘Heidi’ y nuestros próximos originales, estamos tratando de cambiar eso».

El lanzamiento de «Heidi» señala la creciente influencia del estudio de las Islas Canarias, destacando el papel de la región como un centro de animación que sirve al mercado de cine familiar aún desatendido de Europa.

«En Europa, las películas se financian a través de coproducciones complejas que involucran a múltiples países. Si bien eso ayuda a agrupar los recursos, puede dificultar el marketing y la distribución», dijo el CEO de 3Doubles, Darío Sánchez Variedad. «Incluso cuando se producen películas europeas, luchamos por encontrar una amplia audiencia fuera de nuestro país de origen».

«Heidi: El rescate del Lynx»

Ese desequilibrio era evidente en la taquilla española, donde «Heidi» se clasificó como el lanzamiento independiente más recompensado, pero estaba abarrotado por otros 11 títulos. «Te da una idea de cómo les va a las películas animadas españolas contra las de los Estados Unidos o Japón», agregó Sánchez. Fundado en 2017 en las Islas Canarias, 3Doubles ha crecido rápidamente. «Comenzamos con una visión diferente en comparación con la mayoría de los estudios españoles, y fue apostar por contratos de empleo permanentes», dijo Sánchez, enfatizando a los equipos estables y los conocimientos acumulados como clave para la calidad y eficiencia de la construcción.

Principalmente un proveedor de servicios, 3Doubles se ha expandido a las coproducciones, a menudo como un socio minoritario para cerrar las brechas de financiación, como en «Heidi» y el «Rock Bottom» de México, recogidos para las ventas por la animación de los ojos de Odin. El estudio también ha pasado a la coproducción mayoritaria con «Flamingo Flamenco», programado para 2027 y escrito por el escriba «Heidi» Rob Sprackling («Gnomeo y Julieta»). Además, está desarrollando «AGES of Madness», una antología de terror inspirada en Lovecraft. Originalmente dirigida por Studio 100 y Hotel Hungarian, «Heidi» aterrizó en 3DOUBLES en diciembre de 2023 cuando Studio 100 le pidió al atuendo canario que revisara el aparejo, el diseño, la animación y la CFX para reunirnos con los plazos de entrega. «Ya habíamos estado trabajando con Studio 100 durante varios años, por lo que todo sucedió muy rápidamente», recordó Sánchez. «Tuvimos que reorganizar a los equipos, pero» Heidi «valió la pena, ya que es una IP muy conocida y querida en España».

Para mantenerse fiel a las raíces de la propiedad, los animadores volvieron a ver la serie de televisión de Nippon Animation, una piedra de toque para generaciones de espectadores europeos. «Fue una de nuestras instalaciones principales», explicó Sánchez. «Fue un desafío muy interesante que los animadores abrazaron con gusto».