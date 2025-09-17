Ferran Adrià, el genio de la alta cocina que convirtió a El Bulli en el restaurante más famoso del mundo, está listo para obtener una biografía con guión de seis partes.

El modelo de negocio en serie ha sido desarrollado a partir de una fórmula original por 3catLa emisora ​​pública catalana con sede en Barcelona. 3cat, Minoria Absoluta («La maestra que prometió el mar», «Te amo, estúpido») y FishCorb Media («esperando dalí», «seve», «Papillon») están produciendo la serie.

Netflix ha adquirido derechos a España y América Latina. Empacando seis partes, la serie capturará cómo Adrià, con su socio Juli Soler, revolucionó la cocina, se unió a El Bulli en 1983 como pasante e hizo el jefe de cocina de 1986, creó comida de espuma o cocina los ingredientes de un plato, transforma su textura y apariencia. Luego se sirvieron juntos en porciones de minuciosidad, por ejemplo, en una copa de huevo o vidrio de jerez.

En 2003, Adrià hizo la portada de The New York Times, que anunció la «cocina de Nueva Nouvelle: cómo España se convirtió en la nueva Francia». The Guardian elogió a Adrià en 2006 como «artista, científico, director de escena, diseñador, filósofo, anarquista, revolucionario, comediante y empresario accidental». El restaurante Top 50 otorgó a El Bulli primer lugar en 2002 y nuevamente en 2006, 2007, 2008 y 2009. En 2010, El Bulli anunció que cerraría para siempre.

El triunfo de Adrià se produjo en un gran sacrificio personal: tradicionalmente trabajaba 15 horas al día, 330 días al año. La serie parece mostrar a Adrià ganando prestigio y admiradores, pero también rivales y competidores en partes iguales.

Ofreciendo gastronomía como no solo una alimentación exquisita, sino una forma de entretenimiento, otra de las atracciones de El Bulli es su ubicación: en una pequeña colina con vistas a Cala Montjoi, en la Costa Brava Mediterránea de Cataluña, una de las costas más hermosas del mundo.

Compuesto por episodios de 50 minutos, la serie interviene como una contribución de alto perfil al turismo de cine español, parte de las celebraciones de Catalunya, Regió Mundial de Gastronomia, una iniciativa del gobierno catalán.

3CAT y Catalunya, Regió Mundial de Gastronomia emitió un llamado a la licitación en octubre de 2024, invitando a los productores catalanes a proponer una serie guiada de ambiciones internacionales convencionales que promovería a Cataluña como un destino turístico exclusivo y su amplia y rica gastronomía. La licitación fue ganada por Minoria Absoluta y Fishcorb Media de Barcelona, ​​con sede en Barcelona y Los Ángeles.

«Es difícil encontrar una historia de la vida real e inspiradora, convertir en un tema tan atractivo como la cocina. Llevarlo a la pantalla con la ambición que hemos podido aprovechar junto con nuestros socios encubrirá esta serie en un regalo para audiencias amplias, lo que significa que la apuesta hizo 3cat y Catalunya, regio Monundial de Gastronomia tiene un sentido perfecto», dijo el director de Pío Vergiar, 3cat Audiovisual.

«La serie está en línea con ‘The Bear’, agregando el placer de los espectadores de ‘Toscana’, todo con la ventaja adicional de estar basado en eventos verdaderos», agregó.

En términos visuales, la serie combina un paisaje variado de viñedos, costa y arquitectura con el de ‘porno de alimentos’, que representa tanta cocina alta como la gastronomía catalana tradicional y los productos locales, que servirá como un coprotagonista gastronómico, señaló.

La serie está programada para entrar en producción el 8 de diciembre.

El 22 de septiembre en un evento que forma parte de la culinaria del Festival de Cine de San Sebastián, Zinema, Catalunya, Regió Mundial de Gastronomia presentará el título de la serie, un teaser de primera mirada, la fecha principal y el elenco clave, incluirán actores catalán y internacionales que interpretan figuras clave en la revolución de la cocina de Haute.

Minoria Absoluta se ha mudado de la sátira política («Polònia», 2006) a los documentales («Asalto al Banco Central», 2009, «Tartessos», 2022) al teatro («La Familia Irreal», 2012) y la producción cinematográfica («I Love You Stentom», 2019). La segunda característica de Minoria Absoluta, «El maestro que prometió el mar», recaudó 1.74 millones de euros ($ 2.03 millones) en España, lo que demuestra una brea de taquilla ya que el público español comienza a calentarse y exclusivamente películas de héroes no reconocidos en el pasado de España.

FishCorb Media ha producido películas de tamaño considerable para un independiente («Papillon»), BIOS of Spanish Personalities («Seve») y «Waiting For Dali», una película de restaurantes ambientada en la costa de Barcelona muy cerca de El Bulli. «Sun empapado y arrullado por la orilla del océano, esta es una fábula encantadora sobre el arte del amor, la vida y la comida. Bellamente hecha y llena de alegría», dijo Guillermo del Toro sobre «Esperando a Dali».