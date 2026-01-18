38 Viajes Cancelados Por KAI Debido A Inundaciones, Aquí Está El Procedimiento Para Reembolsar Las Tarifas De Los Billetes

Jacarta – Vicepresidente (VP) Comunicación Corporativa kaiAnne Purba dijo que su partido canceló 38 viajes en tren (KA) como resultado de la propagación inundación en varios puntos.

Lea también: Inundaciones repentinas en Gorontalo provocadas por actividades mineras de oro sin licencia



Dijo que PT KAI expresó sus más sinceras disculpas a todos los clientes por los inconvenientes causados ​​por esta condición.

«Como forma de responsabilidad hacia los clientes, KAI ofrece devolver bea boleto «100 por ciento de acuerdo con las disposiciones», dijo Anne en su declaración del domingo 18 de enero de 2026.

Lea también: KAI cancela 38 viajes en tren debido a inundaciones, consulte la lista





Las inundaciones sumergen las vías del tren en Pekalongan Foto : tvOne/Teguh Joko Sutrisno

Los reembolsos del importe de las entradas se podrán realizar en las siguientes condiciones:

Lea también: El Domingo Por La Tarde, Las Inundaciones Aún Inundan 39 RTs Y 28 Carreteras En Yakarta



• Reembolso del importe del billete a más tardar 7 (siete) días a partir de la fecha de cancelación.

• Los clientes que no deseen continuar su viaje debido a desvíos de ruta, manipulación de patrones operativos o el impacto de retrasos tienen derecho a un reembolso del 100 por ciento de las tarifas, incluso para los abonos de temporada o los billetes de ida y vuelta gestionados por el Grupo KAI.

• El importe de los billetes se puede reembolsar en el mostrador de la estación y en el Contact Center 121.

• Las solicitudes a través del Contact Center 121 se pueden realizar mediante llamadas y servicios VOIP en la aplicación Access by KAI, específicamente para un reembolso del 100 por ciento de los derechos.

«KAI se compromete a continuar brindando la información más reciente al público junto con los avances en el manejo en el campo. Agradecemos la comprensión y la paciencia de los clientes en medio de estas condiciones climáticas extremas», dijo.

Se sabe que, según la última evaluación operativa, KAI canceló 38 viajes en tren el 18 de enero de 2026.

«Porque los retrasos son muy grandes y las condiciones de la pista aún no permiten pasar con seguridad», dijo Anne.

La siguiente es una lista de 38 viajes en tren cancelados el 18 de enero de 2026:

1. KA 1B (tren Argo Bromo Anggrek, conexión Surabaya Pasar Turi – Gambir)

2. CA 2B (Orquídeas AKgo Bromo – Mercado de Surabaya)

3. KA 17 (tren Argo Sindoro que conecta Semarang Tawang – Gambir)

4. KA 20 (tren Argo Muria que conecta Gambir – Semarang Tawang)

5.CA 29F

6.CA 30F

7. KA 146-147 (Tren Blambangan Express con conexión Ketapang – Surabaya Pasar Turi – Semarang Tawang – Pasar Senen)