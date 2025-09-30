38 Santri Ponpes Al Khoziny se espera que todavía esté atrapado

Siodarjo, Viva – La Agencia Nacional SAR (Basarnas) establece que hasta ahora hay 38 estimados Santri que todavía está atrapado debajo de las ruinas en el evento de construcción Musala colapsado en el internado islámico (Pone) Al Khoziny Sidoarjo, Java Oriental.

El jefe de Surabaya Clase A SAR Office Sigit en Sidoarjo dijo el martes, según la información del internado, había aproximadamente 140 estudiantes que fueron víctimas, de los cuales 102 habían sido evacuados.

«Esto significa que actualmente hay 38 estudiantes que todavía están atrapados», dijo Nanang al equipo de medios en el SAR Post cerca de la escena.

La condición colapsada de Al Khozinnya Islamic Boarding School, Sidoarjo, East Java

Nanang explicó que de los 102 estudiantes que fueron evacuados con éxito, hasta 91 de ellos llevaron a cabo una evacuación independiente poco después del incidente, mientras que otros 11 fueron evacuados con éxito de bajo las ruinas por el equipo conjunto SAR desde que el proceso de evacuación comenzó el lunes 29 de septiembre por la noche.

De los 11 estudiantes que fueron evacuados con éxito de debajo de las ruinas, uno de ellos se confirmó que murió después de ser llevado al Hospital Islámico de Siti Hajar Sidoarjo.

Agregó que el equipo de rescate hace algún tiempo tuvo la oportunidad de comunicarse con uno de los estudiantes que estaban atrapados en las ruinas. Es optimista de que la víctima puede ser evacuada de manera segura.

Nanang dijo que en este momento su grupo había expandido parámetros estériles en la escena para que el proceso de evacuación pudiera funcionar sin problemas.

«Debido a que los oficiales que intentan evacuar son muy sensibles al sonido, mientras que frente a Ponpes, muchas personas se llenaron y causaron voces que interfieren con la concentración», dijo.

Nanang agregó, hasta ahora el obstáculo del equipo para evacuar a las víctimas era el nivel de vulnerabilidad de las ruinas que tenían el potencial de colapsar. (Hormiga)

