VIVA – Evento de coaching de fútbol de edad temprana, Blispi La Copa Juvenil IV 2025, lista para celebrarse en noviembre. Esta competencia presentará una competencia feroz de 38 representantes de la provincia en las categorías U-10, U-12, U-14 y U-16.

El presidente de Blispi, Subagja Suihan, enfatizó que la Copa Youth es un programa escalonado que constantemente dio a luz a jóvenes talentos.

«Este torneo es parte del entrenamiento a largo plazo. De los campeones, enviaremos al equipo al campeonato en Tailandia y también al Campeonato Global de Estudiantes en Italia. El objetivo ciertamente es mejor resultados que en años anteriores», dijo Subagja.

Este año, Blispi tomó PT Gold Coin Indonesia como socio. La compañía dedicada a la alimentación de animales evalúa el fútbol tiene una cercanía con otras culturas populares en Indonesia, como la comunidad de aves chirring.

El gerente de ventas y marketing de Feed and Marketing de PT Gold Coin de Indonesia, Teddy Arifin, evaluó que su participación no era solo un patrocinador, sino una forma de colaboración cruzada.

«El fútbol y la manía chirrippora están igualmente arraigados en la comunidad. Ambos son más que un pasatiempo porque pueden unir a muchas personas. Al apoyar a la Copa Juvenil IV, queremos que esta regeneración continúe y el espíritu se transfiera a la próxima generación», dijo Teddy.

Con el pleno apoyo de varias fiestas, Blispi espera que la Copa de Jóvenes IV 2025 sea un impulso importante para el nacimiento de un joven futbolista talentoso, además de enfatizar el compromiso de entrenar hacia el escenario internacional