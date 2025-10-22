¡38.000 casos de drogas de enero a octubre desmantelados! 51.000 personas arrestadas y la confiscación total alcanza las 197 toneladas

Jacarta – Gran guerra oponerse a drogas La policía continúa intensificando los ataques. A lo largo de Enero hasta Octubre En 2025, la policía logró confiscar 197,71 toneladas de diversos tipos de mercancías ilícitas y arrestó a más de 51.000 perpetradores en toda Indonesia.

Esta cifra no es sólo una estadística, sino una prueba de que la red de drogas en el país sigue siendo muy masiva, e incluso involucra a extranjeros y menores. El jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Kabareskrim), comisionado general de policía Syahardiantono, dijo que este resultado era una forma concreta del compromiso de la Policía Nacional para llevar a cabo el séptimo mandato Asta Cita del presidente Prabowo-Gibran, es decir, erradicar las drogas desde la raíz.

«La erradicación y prevención de las drogas debe llevarse a cabo de forma continua. El Jefe de la Policía Nacional ha subrayado que la guerra contra las drogas desde arriba hasta abajo no debe detenerse», afirmó Syahar en una conferencia de prensa en el Edificio Bareskrim PolriSur de Yakarta, miércoles 22 de octubre de 2025.

Kabareskrim y Dirtipid Narkobareskrim Polri durante una rueda de prensa sobre drogas

El director de Delitos de Narcóticos de Bareskrim Polri, general de brigada de policía Eko Hadi Santoso, explicó que durante los últimos 10 meses su partido había descubierto 38.934 casos de drogas. El número de sospechosos llegó a 51.763 personas, entre ellas 48.692 hombres indonesios, 2.764 mujeres y 150 niños. No solo eso, la Policía Nacional también arrestó a 147 extranjeros que jugaban en redes internacionales.

«Este es el resultado del duro trabajo de Bareskrim y de todas las filas de la policía con el apoyo de las instituciones relacionadas. Las operaciones se llevaron a cabo desde las grandes ciudades hasta las zonas remotas», dijo Eko.

La Policía Nacional también reveló una fantástica cantidad de pruebas. En ese período, las autoridades confiscaron 184,64 toneladas de marihuana; 6,95 toneladas de metanfetamina; 1,45 millones de pastillas de éxtasis; 34,49 kilogramo cocaína; 6,83 kilogramos de heroína; 1,87 toneladas de tabaco gorila; 286.456 cinco artículos felices y muchos más.

Los bienes ilícitos fueron confiscados en diversas áreas, incluidas redadas en almacenes en puertos, apartamentos de lujo y rutas entre provincias. La Policía Nacional destacó que la cosa no se detendrá aquí.

Se fortalecerá la colaboración con BNN, TNI, Aduanas e instituciones internacionales para cerrar todas las lagunas del contrabando. La Policía Nacional también ampliará los programas de prevención y educación pública, así como fortalecerá la rehabilitación de las víctimas del abuso de drogas.