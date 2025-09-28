36 personas, incluidos niños asesinados abarrotados durante el rally masivo de los políticos en la India,

Yakarta, Viva – tanto como 36 Las personas que incluyen 8 niños fueron asesinadas como resultado de abarrotados en el evento reli masa actor-político Vijay en Karur, que se llevó a cabo a unos 400 km de Chennai, Indiael sábado 27 de septiembre de 2025.

El presidente del ministro Tamil Nadu, MK Stalin, informó, después de la tragedia que también reclamó a las víctimas de 16 mujeres, su partido inmediatamente celebró una reunión con funcionarios estatales de alto riesgo en la Secretaría para revisar la situación.

También anunció la formación de una comisión de investigación para el incidente, que estará dirigida por el juez Aruna Jagadesan.

Según los funcionarios, el incidente de empuje ocurrió a las 19:30 hora local, cuando Vijay estaba dando un discurso frente a los partidarios que se habían reunido en grandes cantidades desde la tarde.

Stalin, quien se irá a Karur el sábado, dijo que la situación era «preocupante». El gobierno también anunció una compensación de Rs 10 lakh (alrededor de Rp. 188 millones) cada una a las familias de las víctimas.

Stalin también dijo que había instruido al ministro de Ma Subramanian, Anbil Mahesh y el regente del Distrito para brindar apoyo de inmediato a la comunidad afectada.

El presidente Droupadi Murmu, el primer ministro Narendra Modi, líder del Congreso Rahul Gandhi, y otros expresaron sus condolencias por el trágico incidente.

El presidente de Murmu expresó sus condolencias por la pérdida de la trágica vida en el incidente y expresó sus más profundos condolencias a la familia que quedó atrás.

El primer ministro Modi, quien expresó sus condolencias por el incidente, dijo: «El pobre incidente que ocurrió en una reunión política en Karur, Tamil Nadu, fue muy triste».

«Mis oraciones con la familia que han perdido a sus seres queridos. Rezo para que les dan fuerza en este momento difícil. Rezo para que todos los heridos se recuperen pronto», dijo. (Hormiga).