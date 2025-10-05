36 personas fueron asesinadas y 27 todavía fueron buscadas

Sidoarjo, Viva – El equipo SAR combinado continúa la búsqueda y la evacuación de las víctimas afectadas por el incidente del colapso del edificio islámico de Musala. Al Khoziny En Regency Sidoarjo, Java Oriental. En este día, domingo 5 de octubre a partir de 00.36 WIB hasta 06.30 WIB, hasta 11 cuerpos fueron encontrados nuevamente.

El número también aumentó el número de víctimas que murieron a 36 personas y una parte del cuerpo (parte del cuerpo del pie derecho) encontrado el sábado 4 de octubre. Las partes del cuerpo humano encontradas no se calcularon temporalmente como nuevos hallazgos que aumentaron el número de bajas.

El equipo de SAR evacuó a la víctima del internado islámico Al Khoziny se derrumbó el lunes (29/9)

«En la acumulación temporalmente, el número total de víctimas registradas en el colapso del edificio de cuatro correos hay 167 personas. Estos datos son dinámicos y tiene el potencial de agregar más en línea con los esfuerzos del equipo SAR combinado que continúa maximizando el rendimiento durante 24 horas a su vez», dijo el jefe del centro para obtener datos, información y desastres de comunicación de comunicación. BNPBAbdul Muhari en su declaración escrita, domingo 5 de octubre de 2025.

De estos, se han encontrado hasta 140 personas y una parte del cuerpo. Los detalles, 104 personas en una condición segura, que consisten en una persona que ha regresado a casa sin tratamiento, ocho personas que aún están en tratamiento en centros de salud y 95 personas que han regresado al período de tratamiento.

Mientras tanto, se informó que hasta 36 personas murieron y una parte del cuerpo que había sido evacuada para el proceso de identificación por el equipo de identificación de víctimas de desastres (DVI).

Hasta 27 personas todavía están en busca del equipo combinado de SAR que continúan trabajando en el campo. Esta cifra se basa en el número de listas de asistencia de Santri publicadas por el internado.

Los esfuerzos para buscar e identificar aún están en curso al involucrar varios elementos, incluidos Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Bulkan, PMI, Baznas, Tagana, voluntarios y el apoyo total del gobierno local y la comunidad circundante.

