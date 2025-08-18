351 personas fueron asesinadas por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Pakistán

PakistánVIVA – Toll de muerte por desastre Inundaciones repentinas Y corrimiento de tierras Como resultado de fuertes lluvias en Pakistán, continuó aumentando a 351 personas, informaron el domingo los medios de comunicación GEO, citando a las autoridades locales.

Leer también: Si no informa una vez al mes hasta abril de 2029, la libertad condicional Setya Novanto es revocada



La provincia de Khyber, Pakhtunkhwa, registró 328 víctimas, mientras que 12 personas murieron en Gilgit-Baltistan y otras 11 murieron en Azad Jammu y Cachemira.

Las autoridades paquistaníes están preocupadas por aumentar el número de muertes en medio de las operaciones de rescate en las áreas afectadas más severas. Se informa que las casas, tiendas e infraestructura han sufrido daños debido a desastres.

Leer también: Se dice que el salario de los miembros del DPR aumentó a Rp 3 millones por día, Puan respondió



Mientras tanto, el gobierno provincial de Khyber Pakhtunkhwa declaró una emergencia en todas las áreas afectadas por la inundación en medio de la operación de búsqueda continua de las víctimas faltantes y el creciente número de muertes.

Leer también: Total Setya Novanto obtuvo una remisión de 28 meses 15 días antes de la libertad condicional gratis



La Autoridad Provincial de Gestión de Desastres informó nueve áreas afectadas por inundaciones, a saber, Swat, Battagram, Bajaur, Buner, Dir Lower, Dir Upper, Manshra, Torghar y Shangla.

Hasta ahora, 209 personas fueron reportadas muertas en Buner, además de 134 víctimas desaparecidas y 159 lesiones. La operación de rescate en la región fue llevada a cabo por tres batallones del ejército junto con 300 voluntarios de defensa civil.

Las autoridades locales también proporcionan alimentos, carpas y mantas para víctimas en campos de refugiados.

El jefe regional de Khyber Pakhtunkhwa Ali Amin Gadaput ha visitado una zona afectada por el desastre en Buner y luego presidió una reunión de gestión de desastres.

Funcionarios regionales informaron que más de 3.500 personas habían sido salvadas.

También elogió el desempeño de todos los cuerpos involucrados y garantizó que el gobierno no pagaría por una sola persona en la rehabilitación de las víctimas.

Khyber Pakhtunkhwa anunció el período de duelo el sábado como una condolencia para la caída de las víctimas de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en la provincia de Pakistán.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres Pakistaní también ha advertido que es probable que la lluvia monzónica aún ocurra hasta el 10 de septiembre.

La lluvia monzónica que generalmente ocurre en junio a septiembre cada año a menudo causa daños en el sur de Asia, incluido Pakistán.

Sin embargo, el cambio climático ha aumentado la intensidad de la lluvia monzónica y la hace cada vez más impredecible en los últimos años. (Hormiga)