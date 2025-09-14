Yakarta, Viva – El gobierno de Gaza condenado ataque militar Israel que continúa forzar a más de 350,000 residentes evacuar Desde la región oriental hasta las regiones centrales y occidentales de la ciudad de Gaza.

En su declaración, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza dijo que Israel desde el 11 de agosto de 2025 ha dirigido áreas residenciales en la ciudad de Gaza a través de ataques terrestres.

Criticaron la declaración del jefe de defensa de Israel, Israel Katz, quien dijo que «la puerta al infierno en Gaza ha sido abierta» para el grupo de resistencia.

El gobierno de Gaza dijo que Israel atacó sistemáticamente a civiles desarmados, incluidas mujeres, niños y ancianos, así como destruyendo casas, hospitales, escuelas, mezquitas y carpas de refugiados.

Hubo más de 1,600 edificios totalmente destruidos, más de 2,000 edificios estaban muy dañados y más de 13,000 carpas refugiados fueron destruidas.

Desde principios de septiembre, 70 edificios han sido completamente destruidos, 120 severamente dañados y más de 3.500 carpas refugiados fueron destruidas. El edificio estaba habitado previamente por más de 50,000 residentes, mientras que la carpa destruida acomodaba a más de 52,000 refugiados.

El gobierno enfatizó que este refugiado forzado era una «violación deliberada del derecho humanitario internacional y la Convención de Ginebra».

Instaron a la comunidad internacional a actuar de inmediato para detener el ataque, proporcionar protección a los civiles y solicitar la responsabilidad de Israel por las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra.

El ejército israelí continúa lanzando un brutal ataque contra la Franja de Gaza que ha matado a más de 64,800 palestinos desde octubre de 2023.

El ataque militar ha destruido el área de la bolsa que ahora enfrenta la amenaza del hambre. (Hormiga).