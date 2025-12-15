350 puestos quemados, pérdidas por incendio en el mercado de Kramat Jati estimadas en 10 mil millones de IDR

Jacarta – Departamento de manipulación Fuego y Rescate del Este de Yakarta (Gulkarmat) revelaron que las pérdidas debido al incendio que afectó a 350 personas parar en el mercado principal de Kramat Jati, Jalan Raya Bogor, Kampung Tengah Village, el lunes 15 de diciembre por la mañana, se estima en 10.000 millones de IDR.

«Objetos quemados en el mercado principal de Kramat Jati, 350 puestos de frutas y alimentos. La pérdida total alcanzó los 10 mil millones de IDR», dijo el jefe de la Sección de Operaciones del Subdepartamento de Bomberos y Rescate del Este de Yakarta (Gulkarmat). Abdul Wahid cuando fue confirmado en Yakarta el lunes.

Abdul explicó que la información sobre el incendio fue transmitida por uno de los residentes locales a través del centro de llamadas del Servicio Gulkarmat de Yakarta a través de los servicios de emergencia alrededor de las 07.15 WIB.

Los agentes del Servicio Gulkarmat del Este de Yakarta (Sudin) acudieron inmediatamente a la escena del crimen (TKP) junto con la unidad de extintores para el despliegue inicial.

Incendio en el mercado principal de Kramat Jati, este de Yakarta

La superficie quemada alcanzó aproximadamente 6.196 metros cuadrados.

«El objeto que se quemó fue el mercado principal de Kramat Jati con propiedad de activos de PD Pasar Jaya», dijo Abdul.

Según la cronología, el incendio fue descubierto por primera vez por agentes de seguridad del mercado que patrullaban los puestos.

Al ver este incidente, el oficial de seguridad lo informó inmediatamente al oficial de seguridad.

Los esfuerzos iniciales para extinguirlo se llevaron a cabo utilizando un extintor ligero (APAR), pero el fuego creció rápidamente hasta el punto de que no pudo controlarse. Luego, los agentes de seguridad se pusieron en contacto con el departamento de bomberos.

Un total de 19 camiones de bomberos fueron desplegados inmediatamente en el lugar, incluidos 16 unidades del este de Yakarta, dos unidades de agencias relacionadas y una unidad de asistencia del sur de Yakarta. Además, se enviaron 95 personas para sofocar el incendio.

Aunque causó grandes pérdidas materiales, Abdul Wahid confirmó que no hubo víctimas en este incidente.

«No hubo víctimas, no hubo heridos ni muertos», dijo Abdul.

Hasta el momento, las autoridades siguen investigando la causa exacta del incendio.

Los agentes todavía están realizando investigaciones para determinar el origen del incendio y calcular las pérdidas con más detalle.

El director principal de Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, dijo que el incendio ocurrió el lunes 15 de diciembre alrededor de las 07.15 WIB en el puesto de frutas, bloque C2, mercado principal.