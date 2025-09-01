350 La policía fue movilizada por Yakarta, las patrullas ingresan al callejón en aras de evitar disturbios

Yakarta, Viva – Para asegurarse de que la ciudad capital sea segura, Polda Metro Jaya Volver para sostener patrulla Gran escala en varios puntos vulnerables, lunes 1 de septiembre de 2025. Se desplegaron un total de 350 personas hasta que ingresaron callejones estrechos para garantizar que no hubiera brechas para el potencial del caos.

Karoops Polda Metro Jaya, Comisionado de Policía I Ketut Gede Wijatmika, enfatizó que esta operación no era solo una patrulla de rutina. Él dijo, esta es una forma de seriedad de la policía nacional que mantiene a Yakarta propicio.

“Nuestro propósito no es nada que cuidar seguridad y comodidad público Yakarta «, dijo.

Los Mroops Polids of Metro Jaya se comprometen a la regencia holandesa (su padre)

La patrulla tiene lugar maratón hasta la madrugada, alternativamente cada dos horas con ruta diferente. No solo las autoridades, los grupos comunitarios (POKMAS) también estuvieron involucrados. Según Ketut, la seguridad no es una policía o un monopolio de TNI. Esta patrulla continuará ajustando las condiciones en el campo.

«Esta es una responsabilidad compartida. Gracias a Pokmas por participar en asegurar el medio ambiente», dijo.

La ruta de la patrulla se divide en dos grandes líneas. La primera ruta pasa a través de la estación de policía del metro de Cawang-Jatinegara-Jaktim-Metro de la Policía de la Policía de la Policía de la Policía de la Policía de la Policía Metro de Yakarta. Mientras que la segunda ruta a través de Kuningan -Kwitang -Tomang – Mogot – West Jakarta Metro Police – Jaksel – Metro Jaya Police.

Anteriormente informó, la policía metropolitana de Yakarta enfatizó que estaban listos para actuar decisivamente contra cualquiera que intentara hacer disturbios en la capital.

El mensaje fue entregado por el jefe de policía de Yakarta, el inspector general de policía Asep Edi Suheri cuando dirigió una gran manzana de patrulla a gran escala en el complejo DPR/MPR, Central Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

ASEP afirmó, las instrucciones del presidente Prabowo Subianto y la policía general de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo eran claras, a saber, los Tni-Polri deben estar presentes para mantener el orden después de una serie de manifestaciones caóticas en los últimos días.

«Necesitamos transmitir si más tarde se encuentra que hay partidos anarquistas, tomaremos medidas y pasos medidos estrictos de acuerdo con el SOP aplicable porque nuestro objetivo principal es garantizar que la comunidad esté protegida y que la Yakarta y las áreas circundantes siguen siendo seguras y ordenadas», dijo.