35 personas murieron en Aceh, 23 en Sumatra Occidental

Jacarta – La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) publicó los últimos datos relacionados. víctima vidas resultantes de desastres inundacióninundaciones repentinas y tierra corrimiento de tierras en la Provincia Aceh. El jefe del BNPB, el teniente general Suharyanto, explicó que había 35 personas. morir como resultado del desastre.

Con datos de refugiados, se registra que hay 4.846 familias repartidas en todos los distritos/ciudades de la provincia de Aceh.

«En cuanto a las víctimas mortales que hemos registrado hasta esta tarde, 35 personas han muerto, 25 están desaparecidas y 8 están heridas», dijo Suharyanto en su conferencia de prensa, el viernes 28 de noviembre de 2025.

La policía de Satpolairud en Aceh Occidental evacua a una pareja de ancianos atrapada en la inundación

Mientras tanto, hay víctimas por el impacto del desastre que azotó Alardehubo 23 muertos, 12 desaparecidos y 4 heridos.

«Estas tres provincias tienen desastres relativamente grandes, aunque en comparación con Sumatra del Norte-Aceh, sí, Sumatra Occidental es relativamente más ligero, pero eso no significa que sea liviano en comparación con Sumatra del Norte-Aceh. Pero si se compara la escala del desastre, Sumatra Occidental por sí sola es muy grande y masivo», explicó.

Suharyanto dijo que todavía es posible que los datos cambien, después de una serie de puntos que hasta ahora no habían podido ser penetrados por el personal conjunto porque el acceso estaba cortado.

«Por supuesto, estos datos seguirán desarrollándose, porque todavía hay puntos que no se pueden penetrar. Debido a que todavía está en proceso de manejo, se indica que en los lugares donde los deslizamientos de tierra no se pueden penetrar, puede haber víctimas», añadió.

Anteriormente, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) proporcionó la última actualización sobre el manejo de deslizamientos de tierra e inundaciones en el norte de Sumatra (Sumatra del Norte) a partir del viernes 28 de noviembre de 2025 por la tarde. En total murieron 116 personas y aún se busca a otras 42.

«En primer lugar, para la provincia de Sumatra del Norte, hasta esta tarde registramos datos para toda la provincia de Sumatra del Norte, hubo 116 personas que murieron. Luego, 42 personas todavía están siendo buscadas», dijo el jefe de BNPB, el teniente general del TNI Suharyanto en su conferencia de prensa el viernes.

Suharyanto también explicó en detalle sobre las víctimas que murieron, aquí está la lista:

-Norte de Tapanuli 11 personas murieron

-En el centro de Tapanuli murieron 47 personas.

-Sur de Tapanuli 32 personas murieron

-En la ciudad de Sibolga murieron 17 personas.

-Humbang Hasundutan murió 6 personas

– Padang Sidempuan 1 persona murió

-West FakFak 2 personas murieron

El estado de la carretera provincial que une Agam – Bukittinggi quedó sepultado por deslizamientos de tierra Foto : ANTARA/HO-Diskominfo Agam