343,451 árboles para la independencia indonesia sostenible

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Continúan comprometiéndose con apoyar la sostenibilidad del programa de verduras se lleva a cabo en varias regiones de Indonesia con el objetivo de apoyar la visión y la misión del gobierno en el Programa Nacional de Verde. Hasta la primera semana de agosto de 2025, PNM había plantado un total de 343,451 árboles o equivalente a 8,900 toneladas de CO2, que consisten en 287,761 árboles en 67 puntos en 2024 y 55,690 árboles a 25 puntos en 2025.

Leer también: PNM y Jam Datun Hace están en colaboración con el fortalecimiento de los aspectos legales



Los esfuerzos de PNM en la plantación de cientos de miles de árboles están en línea con el valor de la empresa, a saber, creciendo, atento e inspirador. A través de este valor, PNM no solo se centra en el empoderamiento económico de los clientes, sino que también integra la atención ambiental en cada paso de negocios. La siembra de árboles se eligió como una forma efectiva de reducir el impacto del cambio climático, considerando que los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Forestería (KLHK) muestran que Indonesia requiere esfuerzos de reforestación masivos para mantener la cobertura forestal y reducir la tasa de deforestación.

La secretaria corporativa de PNM, entonces Dodot Patria Ary, dijo que la sostenibilidad ambiental es una parte inseparable de la estrategia de la compañía. Esta también es una contribución real a PNM para apoyar el objetivo nacional del gobierno relacionado con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Leer también: PNM Smart Room Forma de esperanza en medio de limitaciones



«Creemos que el empoderamiento económico debe ir de la mano con la preservación ambiental. A través de este programa, PNM está tratando de proporcionar beneficios a largo plazo no solo para los clientes, sino también para los ecosistemas que apoyan la vida de las personas». Dodot dijo.

PNM es optimista de que este paso de ecología tendrá un impacto positivo en las generaciones futuras. Al involucrar a los clientes, empleados y comunidades locales, PNM espera convertirse en un insuitador para la creación de la conciencia colectiva de la importancia de proteger la tierra. PNM también espera que esto se convierta en un movimiento sostenible que continúa creciendo, inspirando y sea una prueba de que la atención ambiental puede estar en línea con el empoderamiento económico de la comunidad.

Leer también: Miles de clientes de PNM Mekaar pueden continuar con las escuelas gracias a las becas PNM

