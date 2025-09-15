34 años de triunfo, Bill Gates finalmente renunció a la lista de 10 personas más ricas en los Estados Unidos

Yakarta, Viva – En el mundo de la tecnología y los nombres financieros Bill Gates Siempre sinónimo de éxito extraordinario. Como uno de los fundadores de Microsoft, Gates durante décadas se convirtió en un símbolo riquezaInnovación y filantropía global.

Leer también: Bill Gates reveló el trabajo imposible para ser reemplazado por AI durante los próximos 100 años, ¿interesado por desviarse?



Forbes Durante más de tres décadas, también colocó rutinariamente puertas en la cima de la lista de las personas más ricas de los Estados Unidos, por lo que esto lo convirtió en un ícono inquebrantable en el mundo de los negocios.

Sin embargo, 2025 se convirtió en el año que registró una nueva historia. Por primera vez en 34 años, Bill Gates fue arrojado de la lista de 10 personas más ricas de los Estados Unidos Forbes. Este fenómeno sorprendió a muchas partes, dada su larga marcha como líder en la lista.

Leer también: PRABOWO: ¡No queremos ser la vaca lechera de otra nación!



Por otro lado, esto también muestra cómo la dinámica de la riqueza global cambia tan rápido, influenciada por los mercados, la filantropía y las decisiones personales. Ahora Gates se sienta justo detrás de Mike Bloomberg, uno de los fundadores de Bloomberg LP, y una clasificación sobre Alice Walton, la heredera de Walmart, que es la mujer más rica de Estados Unidos.

Forbes estima que la riqueza actual de Gates es de US $ 107 mil millones o equivalente a RP1,754 billones.

Leer también: Bill Gates dijo que Jago Ai no salvará el gen Z del estado de desempleo, ¿por qué?



Como se sabe, desde 1991, Gates se clasificó constantemente en primer o segundo lugar en la lista Forbes 400 durante casi tres décadas antes de pasar bajo los dos primeros en 2021. Este año, por primera vez en 34 años, estuvo fuera del top 10.



Bill Gates Ruup Dividend Rp 21.3 mil millones por día

Se sabe que la disminución de la riqueza de Gates ha sido más rápida en los últimos años. Descendió al cuarto puesto en 2001, el año en que él y Melinda French Gates anunciaron la separación después de 27 años de matrimonio.

Basado en Lamaran Forbes, en 2024, cayó al noveno. Su riqueza se redujo cuando Melinda renunció como vicepresidente de la Fundación Gates y recibió US $ 12.5 mil millones o equivalente a RP205 billones para sus propias actividades filantrópicas.

Bill Gates se convirtió por primera vez en multimillonario en 1987 a la edad de 31 años cuando sus acciones de Microsoft llegaron a través de US $ 1 mil millones. En ese momento, se convirtió en el multimillonario más joven del mundo antes de que Mark Zuckerberg ganara el título en 2008.

Luego, de 1995 a 2017, Gates logró clasificarse primero en la lista de las personas más ricas del mundo para Forbes versión 18 veces desde 23 años, según Benzinga.

Sin embargo, en contraste con muchos multimillonarios que intentan expandir su riqueza, Gates realmente trató deliberadamente de reducirla. En 2010, él, Melinda y Warren Buffett lanzaron Giving Promedge, que pidió a las personas más ricas del mundo que donen al menos la mitad de su riqueza para actividades filantrópicas.

En mayo de 2025, Gates también anunció su plan para donar casi toda su riqueza a través de la Fundación Gates antes de que la institución se cerrara en 2045. «La gente dirá muchas cosas sobre mí cuando muriera, pero me decidí que» murió en un estado rico «no sería una de ellas», dijo Gates en su blog, según lo citado por VN Express, lunes de 1525.

Desde su fundación en 2000, la Fundación Gates ha distribuido donaciones por valor de US $ 60.2 mil millones o equivalente a Rp987 billones, convirtiendo a Gates y Melinda en el segundo filántropo más grande en los Estados Unidos después de Warren Buffett, según el empresario.

Forbes estima que si Gates, que tendrá 70 años en octubre, todavía posee las acciones de Microsoft en lugar de centrarse en la filantropía, su riqueza hoy puede alcanzar US $ 1.2 billones o equivalente a RP19,680 billones, tres veces la riqueza actual de Elon Musk.