





Sénior Dmk El líder y ministro de Estado, Durai Murugan, desestimó el jueves la propuesta de ‘revisión intensiva especial’ en Tamil Nadu, afirmando que el estado no es como Bihar y aquí la gente era «políticamente consciente» y no podía ser engañado.

En declaraciones a Mediapersons en Vellore, el ministro hizo una fuerte comparación con Bihar, enfatizando que la gobernanza y el liderazgo de Tamil Nadu eran «distintos» en comparación con Bihar.

«Tamil Nadu no es Bihar. Tamil Nadu es un estado en el que las personas son conscientes. La gobernanza allí no es como aquí; aquí tenemos el liderazgo de la talapatía, y tales trucos no funcionarán en Tamil Nadu o con nuestro líder», dijo Murugan a los periodistas.

El comentario del ministro se produjo en respuesta a las discusiones sobre el país Revisión intensiva especial (Señor) de los rollos electorales.

Mientras tanto, el miércoles, la Comisión Electoral (CE) celebró una conferencia de oficiales electorales principales (CEO) de todos los estados y territorios de la Unión, evaluando su preparación para la revisión intensiva especial de todo el país (SIR) de las listas electorales.

Esta fue la tercera conferencia de oficiales electorales principales este año. La conferencia fue inaugurada por el Comisionado Jefe Electoral, Gyanesh Kumar, en presencia de los comisionados electorales Sukhbir Singh Sandhu y Vivek Joshi.

El CEO de Bihar, realizó una presentación sobre las estrategias, limitaciones y mejores prácticas adoptadas para que los CEO del resto del país aprendan de sus experiencias, dijo EC en una nota de prensa.

«Los CEO proporcionaron presentaciones detalladas sobre el número de ElectoresLa fecha de calificación del último señor y el rollo electoral en su estado respectivo/UT, según el último señor completado. Los CEO también presentaron el estado de digitalización y carga de la lista electoral después del SIG anterior en el sitio web de State/UT CEO «, dijo la CE en la nota.

«También proporcionaron el estado de mapeo de electores actuales con aquellos según el último señor en el estado/UT», dijo.

Para garantizar que haya una implementación uniforme de la iniciativa de la Comisión para garantizar que ninguna estación de votación tenga más de 1,200 electores, también se revisó el estado de racionalización de los colegios electorales.

Los CEO también proporcionaron documentos sugeridos con el fin de garantizar que no hay elegible ciudadano queda fuera del rollo electoral y no se incluye ninguna persona no elegible en él. Se reiteró que estos documentos deberían promover la facilidad de sumisión para los ciudadanos elegibles.

La Comisión también revisó el estado de nombramiento y capacitación de Deos, Eros, Eros, Blos y BLAS, dijo la CE en la nota de prensa.

En su orden el 24 de junio, la CE había declarado que SIR se llevaría a cabo en todo el país.

En su orden el 24 de junio, la CE había declarado que SIR se llevaría a cabo en todo el país.





Fuente