33 muertos, 2200 aldeas afectadas como inundaciones inundar la provincia de Punjab de Pakistán







Monsoon Fury continúa en Provincia de Punjab de Pakistán A medida que las fuertes lluvias e inundaciones cobraban vidas de 33 personas, afectaban 2200 aldeas y forzaron la evacuación de más de 700,000 residentes, informó Ary News.

Irfan Ali Kathia, Director General de la Autoridad de Gestión de Desastres Provinciales (PDMA) Punjab, dijo que la provincia se enfrenta a una de las inundaciones más graves de su historia, con los tres ríos funcionando peligrosamente altos. Los niveles de agua en el río Sutlej cerca de Kasur están comenzando a disminuir, ofreciendo algo de alivio a las comunidades cercanas.

La PDMA informó que aproximadamente 2 millones de personas en Punjab han sido afectadas. Los equipos de ayuda están operando en los distritos peor golpeados, y miles de ganado también han sido trasladados a ubicaciones seguras.

Mientras tanto, en Sindh, más de 1.6 millones de personas en 1657 aldeas podrían verse afectadas en la provincia debido a las inundaciones.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente