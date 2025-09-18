33 DPW-DPC PPP admite a Mardiono hacia adelante para convertirse en candidato para el presidente general nuevamente

Yakarta, Viva – Gestión del Consejo Regional de Liderazgo (DPW) y el Consejo de Liderazgo de Branchas (DPC) PPP De las 33 provincias expresaron su apoyo a Muhamad Mardiono Avanzar para convertirse en candidato para el presidente del partido del período 2025-2030.

Leer también: DPC PPP Tulang Bawang Barat es compatible con Mardiono, así que Ketum nuevamente



El apoyo fue entregado antes Muktamar X ppp. Los administradores de DPW-DPC declararon su apoyo en el Hotel Sheraton en Yakarta, el jueves 18 de septiembre de 2025.



Presidente interino de PPP Mardiono.

Leer también: DPW PPP Yakarta Llame a Mardiono para convertirse en Ketum nuevamente



«Apoyar y llevar a cabo al Sr. H Muhamad Mardiono como presidente del Consejo Central de Liderazgo del Partido de Desarrollo Unido para el período Bakti 2025-2030 en el Congreso PPP PPP del 27 al 29 de septiembre de 2025 en Yakarta», dijo el presidente del NTT PPP DPW, Djainudin Lonek en Jakarta.

No solo eso, Djainudin dijo que todos los líderes de DPW-DPC supervisarían la implementación del Congreso X-PPP. Los líderes de DPW-DPC instan a todos los elementos del partido a mantener la conferencia sin provocación y esfuerzos para derribar entre sí.

Leer también: Mensaje de Mardiono sobre el Día de la Independencia: Indonesia continúa creciendo



«Listo para mantener y supervisar la implementación del Congreso de PPP DPP para ser realizado bien, propicio y lleno de amistad como el partido islámico Ahlul Sunnah Wal Jama’ah», dijo.

Luego, todos los líderes PPP DPW-DPC también rechazaron a los candidatos para el presidente general (Caketum) del partido externo. Brindaron que los PPP siempre fueron liderados por figuras de interna.



El presidente interino del United Development Party (PPP) Muhamad Mardiono dio información a los medios de comunicación en Yakarta, el viernes por la noche, 13 de diciembre de 2024.

«DPW, DPC y todos los cuadros de PPP en toda Indonesia rechazan a los candidatos para presidentes generales que no son de cuadros de PPP, porque a lo largo de la historia de su establecimiento desde 1973, el PPP nunca ha sido dirigido por el presidente general de fuera del partido», concluyó.