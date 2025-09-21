322 Combinado Personal Mobilizado Maulid Akbar Mbah Priok 2025

Yakarta, Viva – Un total de 322 personal conjunto de la policía portuaria Tanjung PriokDitsamapta Polda Metro Jaya, Satbrimobda, Dishub, KSOP, PFSO y otras agencias relacionadas se implementan para llevar a cabo actividades de seguridad Maulid Profeta de Akbar Muhammad, que se celebró en la tumba de Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad o mejor conocido como Mbah priokDomingo 21 de septiembre de 2025.

Leer también: Kemenhub Limite el transporte operativo de bienes durante las largas vacaciones de la Maulid, mira el horario



El Apple de seguridad se llevó a cabo a las 11:40 WIB en el Logistik Railway Field, Tanjung Priok Port. Esta actividad fue dirigida directamente por el jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing.

En su dirección, los Kapolres enfatizaron la importancia de llevar a cabo tareas de seguridad de manera profesional y humanista.

Leer también: El 270 ° recorrido de Mbah Priok tuvo lugar solemnemente y seguro



«Esta Apple de seguridad es una forma de nuestra responsabilidad. Este es un mandato, y se nos paga para brindar el mejor servicio a la comunidad. En actividades religiosas como esta, no debe haber personal que lleve armas de fuego. Todos los SENPI deben ser confiados a Provos antes de la implementación», dijo Martuasah.

Además, el jefe de policía enfatizó el importante papel de Satintelkam y Satlantas en la regulación del tráfico para que las actividades de Maulid no interferieran con las actividades del público en general.

Leer también: 1.510 personal conjunto movilizado seguro de transporte mbah priok



«No solo mantenemos la seguridad, sino que también garantizamos que la comodidad y la comodidad de la comunidad circundante, especialmente las actividades portuarias, deben continuar funcionando sin problemas y de manera segura», agregó.

El número de personal desplegado en seguridad llegó a 322 personal que constaba de 200 Estación de Policía del Puerto Tanjung Priok, Ditsamapta Polda Metro Jaya hasta 70 personas y Satbrimobda Metro Jaya Jaya Policía Regional 20 Personal.

Luego, desde el Syahbandar había 10 personal, la Agencia de Transporte de 10 personas, PFSO & Securities 12 Personal.

El conspiración de seguridad se divide en varios puntos estratégicos, a saber, el patio delantero de la tumba Mbah Priok, el área de estacionamiento de Habib Sting, puerta y entrada, Jampea Road, Timor Street, TPK Koja, entradas de JICT y Kalog, intersección posterior a 9, Vopak, LPG.

Luego, el equipo de detección, el equipo de Gakkum, las mujeres policiales, Dokkes, Dokliput, la seguridad del personal también fueron movilizadas, la seguridad del personal por el sypropam.

Después de la Apple, la actividad continuó con la implementación Grupo de trabajo técnico (TWG) Dirigido por el jefe de la Policía del Puerto de Tanjung Priok, para garantizar que todo el personal ocupe el puesto de acuerdo con sus respectivos planos y conozca los deberes de responsabilidad y cómo actuar en el punto de consignación de seguridad.

Esta actividad de seguridad es una forma de servicios POLRI para la comunidad para garantizar el funcionamiento suave de las actividades religiosas para que funcione de manera segura, ordenada y sin problemas.